Neue Mission in der A2 Schiri als Retter: Odink ist zurück im Trainergeschäft Daniel Korzilius 05.12.2025, 10:48 Uhr

i Zuletzt trat Marc Odink in der Kreisliga A2 als Schiedsrichter in Erscheinung - hier bei einem Spiel in Herschbach. Künftig wechselt der Niederländer vom Platz an die Seitenlinie, um bei der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach als Trainer Verantwortung zu übernehmen. Marco Rosbach

Die Pfeife kann Marc Odink künftig in der Tasche lassen: In der Kreisliga A2 ist der Niederländer nicht länger als Schiedsrichter gefragt, sondern als Feuerwehrmann bei der abstiegsbedrohten SG Niederbreitbach/Waldbreitbach.

Nach dem VfL Oberbieber (wir berichteten) hat mit der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach ein weiterer abstiegsbedrohter Verein in der Fußball-Kreisliga A2 in der Winterpause einen neuen Trainer verpflichtet. Beim Tabellenvorletzten, der nach 15 Spieltagen vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, soll Marc Odink den Karren aus dem Dreck ziehen.







