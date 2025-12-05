Schiri als Retter: Odink ist zurück im Trainergeschäft

Die Pfeife kann Marc Odink künftig in der Tasche lassen: In der Kreisliga A2 ist der Niederländer nicht länger als Schiedsrichter gefragt, sondern als Feuerwehrmann bei der abstiegsbedrohten SG Niederbreitbach/Waldbreitbach.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem VfL Oberbieber (wir berichteten) hat mit der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach ein weiterer abstiegsbedrohter Verein in der Fußball-Kreisliga A2 in der Winterpause einen neuen Trainer verpflichtet. Beim Tabellenvorletzten, der nach 15 Spieltagen vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, soll Marc Odink den Karren aus dem Dreck ziehen.