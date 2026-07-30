Michael Kausch im Interview Schiedsrichter müssen öfter auf die Uhr schauen Michael Bongard 30.07.2026, 14:36 Uhr

i Michael Kausch, Lehrwart des Kreises Hunsrück/Mosel, zeigt Fabian Röhrig vom SV Binningen die Gelbe Karte. Auch in der Saison 2026/27 stehen die Hunsrück/Mosel-Schiris im Fokus und müssen sich wie die Spieler an die ein oder andere Regeländerung gewöhnen. Sascha Berkele

Saisonstart im Rheinland mit der ersten Runde im Rheinlandpokal und im Kreispokal. Es gibt die ein oder andere Regeländerung, an die man sich gewöhnen muss. Auch die Schiedsrichter im Kreis Hunsrück/Mosel. Wir sprachen mit Lehrwart Michael Kausch.

Michael Kausch aus Bruttig-Fankel ist der Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Auch der 39-Jährige blickt gespannt auf die neue Saison, die die ein oder andere Regeländerung mit sich bringt. Bei der Weltmeisterschaft gab es die Premiere, nun muss auch in der Kreisliga vor allem vieles (Auswechslungen, Einwürfe, Abstöße) viel schneller gehen.







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