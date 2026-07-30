Saisonstart im Rheinland mit der ersten Runde im Rheinlandpokal und im Kreispokal. Es gibt die ein oder andere Regeländerung, an die man sich gewöhnen muss. Auch die Schiedsrichter im Kreis Hunsrück/Mosel. Wir sprachen mit Lehrwart Michael Kausch.
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Michael Kausch aus Bruttig-Fankel ist der Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Auch der 39-Jährige blickt gespannt auf die neue Saison, die die ein oder andere Regeländerung mit sich bringt. Bei der Weltmeisterschaft gab es die Premiere, nun muss auch in der Kreisliga vor allem vieles (Auswechslungen, Einwürfe, Abstöße) viel schneller gehen.