Der BSC Güls war als Aufsteiger mit nicht allzu hohen Erwartungen in die Saison der Kreisliga A 4 gegangen. Nachdem der Klub jedoch auf dem ersten Platz überwintert, hat der BSC Blut geleckt – und Ysusupha Sawaneh verpflichtet.
Den spektakulärsten Transfer und zudem auch die meisten Neuzugänge des Winters hat in der Fußball-Kreisliga A 4 der Überraschungs-Spitzenreiter BSC Güls präsentiert. Der Aufsteiger, der nach einer starken Hinrunde mit 35 Punkten aus 15 Partien den Jahreswechsel als Tabellenführer erlebte, verstärkte sich mit vier Spielern.