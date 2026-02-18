BSC auf dem Durchmarsch Sawaneh soll Neuling Güls in die Bezirksliga schießen Jan Müller 18.02.2026, 13:33 Uhr

i Yusupha Sawaneh (in Blau, hier im Spiel gegen den FC Horchheim) hat für den TuS Niederberg bisher neun Tore in der Kreisliga A 4 erzielt und ist damit bester Schütze des TuS. Ab jetzt stürmt Sawaneh für den BSC Güls, und der ehemalige Regionalligaspieler der TuS Koblenz soll den Neuling in die Bezirksliga schießen. Jörg Niebergall

Der BSC Güls war als Aufsteiger mit nicht allzu hohen Erwartungen in die Saison der Kreisliga A 4 gegangen. Nachdem der Klub jedoch auf dem ersten Platz überwintert, hat der BSC Blut geleckt – und Ysusupha Sawaneh verpflichtet.

Den spektakulärsten Transfer und zudem auch die meisten Neuzugänge des Winters hat in der Fußball-Kreisliga A 4 der Überraschungs-Spitzenreiter BSC Güls präsentiert. Der Aufsteiger, der nach einer starken Hinrunde mit 35 Punkten aus 15 Partien den Jahreswechsel als Tabellenführer erlebte, verstärkte sich mit vier Spielern.







