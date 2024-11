Saffig versetzt Remagen spät in Nachspielzeit noch den K.o. – Rückstände im Keller werden größer

Kreis Rhein/Ahr. Am 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Westum/Löhndorf mit einem weiteren Sieg eine nahezu perfekte Hinrunde veredelt und liegt zur Hälfte der Saison bereits mit acht Zählern Vorsprung an der Spitze. Im Tabellenkeller sind die Rückstände derweil noch größer geworden.