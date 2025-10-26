An der Spitze der Fußball-Kreisliga A3 zieht die SG Horressen weiter einsam ihre Kreise. Nun musste auch der erste Verfolger aus Guckheim und Kölbingen Federn lassen. Weiter unten rutschte die SG Ahrbach II auf einen Abstiegsplatz.
Langsam aber sicher enteilt die SG Horressen/Elgendorf an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3.SV Diez-Freiendiez – SG Guckheim 1:0 (0:0). Im Duell der Spitzenteams der Kreisliga A3 setzte sich der Tabellenvierte aus Diez-Freiendiez knapp gegen den Zweitplatzierten aus Guckheim durch.