In der Fußball-Kreisliga A1 verlor Tabellenführer SG Herschbach sein Heimspiel gegen die SG Hammer Land Bruchertseifen. Der Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Verfolgern bleibt jedoch unverändert, da der VfB Wissen II gegen die SG Guckheim ebenfalls verlor. Am kommenden Spieltag treffen Herschbach und die Wissener-Reserve im direkten Duell aufeinander. Im Tabellenkeller verließen die Sportfreunde Schönstein den Abstiegsrang, auf den der VfB Niederdreisbach trotz eines gewonnenen Punktes abrutschte.

Spiel der Woche

VfB Niederdreisbach – SG Westerburg/Gemünden II 0:0. Für den VfB war es zwar der erste Punktgewinn nach der Winterpause, für Trainer Dennis Reder nach den 90 Minuten jedoch zu wenig. „Wir lassen selbst nichts zu, kriegen aber auf der anderen Seite den Ball auch einfach nicht ins Tor. Trotzdem war es von der Leistung her ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte er. Die Hausherren waren von Beginn an präsent und die aktivere Mannschaft, scheiterten im Abschluss aber gleich zwei Mal am Aluminium und ansonsten an SG-Schlussmann Henoch Fito, der viele Möglichkeiten der Gastgeber mit starken Paraden vereitelte. „Auch wenn wir jetzt auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind, glauben wir weiter fest an den Nichtabstieg. An die Leistung heute müssen wir nächste Woche anknüpfen“, so Reder.

Niederdreisbach: Platte – M. Ermert, S. Ermert (63. Nickol), Fries, Meyer, Lüneberg, Hörster, Schütz, Josten (77. Pfau), Hees, Ebener (78. Stühn).

Westerburg: Fito – Heinen, Vermunt, Dillbahner (74. Strunk), Eisenmenger, Rademacher (52. Ebers), Mundele (52. Zimmermann), Oschewsky (70. Schäfer), Roedig, Rübsamen, Heeb.

DJK Friesenhagen – SV Adler Niederfischbach 1:9 (0:1). Im ersten Abschnitt taten sich die „Adler“ gegen tief stehende Gastgeber lange Zeit schwer und führten zur Pause nur knapp mit 1:0. Trotz der aussichtslosen Tabellensituation hielt die DJK nach Kräften dagegen und kämpfte aufopferungsvoll. Mit zunehmender Spieldauer schwanden jedoch die Kräfte und dem SV boten sich nun Räume und damit Torchancen, die die Gäste letztlich zum Kantersieg nutzten. Tore: 0:1 Patrick Hering (36.), 1:1 Tom Reimann (51.), 1:2 Simon Langenbach (52.), 1:3 Linus Spies (65.), 1:4 Erik Schmidt (74.), 1:5 Noah Langenbach (77.), 1:6 L.Spies (80.), 1:7 E.Schmidt (81.), 1:8 P. Hering (84.), 1:9 Pascal Hammerbach (90.).

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Hammer Land Bruchertseifen 2:3 (1:3). Wie schon im Hinspiel unterlag der Tabellenführer der SG Hammer Land. Dabei begann die Partie für die Hausherren gut, Jannis Mohr traf zur 1:0-Führung (16.). Die Möglichkeit, diese auszubauen und dem Spiel damit vermutlich eine andere Wendung zu geben glückte den Gastgebern nicht. Stattdessen drehten die Gäste die Partie noch vor der Pause durch die Treffer von Philipp Arndt (39.), Yannick Tsannang (42.) und erneut Arndt (45.). „Wir haben den Gegner zu allen drei Toren eingeladen. Das waren Fehler, die man nicht machen darf“, haderte Herschbachs Trainer Dirk Hannappel nach der Partie. Zwar erzielte Julian Hannappel kurz nach dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer (48.), zu mehr reichte es jedoch nicht. „Wir haben selbst die Tür aufgemacht, das hat der Gegner genutzt und daher auch nicht unverdient gewonnen“, resümierte Hannappel.

SG Guckheim/Kölbingen – VfB Wissen II 3:2 (0:1).Die SG entschied das Verfolgerduell für sich und zieht nach Punkten mit dem VfB gleich. Simon Ebach brachte die Gäste früh in Führung (8.), die auch zur Pause Bestand hatte. Nach dem Wiederanpfiff ging es Schlag auf Schlag. Die weiteren vier Treffer fielen innerhalb von nur sechs Minuten. Zunächst wendete Fabien Rusteberg mit einem Doppelpack das Blatt (52., 54.), dann glich Tom Louis Siegel aus (55.). Alexander Kolb markierte nur drei Minuten später das 3:2 (58.) und damit bereits den Endstand. „Wir hatten sicherlich etwas mehr Spielglück. Der Sieg ist nicht unverdient, da wir alles reingehauen haben. Ein Punkt für Wissen wäre allerdings genauso verdient gewesen“, lautete das Fazit von SG-Coach Thomas Benner.

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald 0:1 (0:1). Maik Oliver Seibel, der lange Zeit verletzt war und heute wieder in der Startelf stand, avancierte zum Matchwinner für die Gäste. Sein Tor nach einer Ecke in der 37. Minute war spielentscheidend. Ansonsten verlief die Partie über weite Strecken auf Augenhöhe. Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, konnten dies aber nicht in Chancen ummünzen. Die besseren Möglichkeiten hatten die Gäste, die daher die drei Punkte auch nicht unverdient mit auf die Heimreise nahmen.

SG Herdorf – SG Mittelhof/Niederhövels 4:3 (2:1). Der Tabellenvorletzte setzte sich durchaus überraschend gegen die Gäste aus Mittelhof, die im Hinspiel noch mit 6:1 klar die Oberhand behalten hatten, durch. Pascal Binneweiß traf früh zum 0:1 (3.). Jannick Kessler traf zweifach (21., 30.) und sorgte für die Pausenführung für die Gastgeber. Erneut Binneweiß glich aus (63.), ehe Michael Esch erneut für die Herdorfer vorlegte (70.). Und auch der dritte Treffer von Binneweiß (76.) sollte für die Gäste nicht ausreichen, denn Abdullah Picakci erzielte kurz vor Schluss den 4:3-Siegtreffer (87.). Mittelhofs Kapitän Maurice Michel sah in der Schlussminute wegen Foulspiels und unsportlichen Verhaltens noch die Ampelkarte.

Sportfreunde Schönstein – SG Lasterbach Neunkirchen 4:2 (2:0). Gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn und Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib feierten die Sportfreunde einen wichtigen Heimsieg. Rückkehrer Sebastian Simon sorgte mit einem Doppelschlag (31., 37.) für die 2:0-Halbzeitführung. Ilir Tahiri erzielte den Anschlusstreffer (60.), ehe René Meyer mit einem direkt verwandelten Freistoß den alten Abstand wiederherstellte (68.). Damit war jedoch noch nichts entschieden, denn Johannes Frühwirth verkürzte unmittelbar auf 3:2 (70.). In der insgesamt hektischen Partie sah Schönsteins Phillip Pöttgen wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte (76.). Die Schlussphase überstanden die Hausherren in Unterzahl jedoch unbeschadet und Spielertrainer Marcus Meyer erlöste sein Team und die Fans mit dem 4:2 in der Nachspielzeit (90.+1).