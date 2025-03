Rot-Weiss-Reserve übernimmt die Tabellenspitze

Die Fußball-Kreisliga A 4 hat einen neuen Spitzenreiter. Durch einen souveränen Sieg in Vallendar hat die Reserve von Rot-Weiß Koblenz die Führung erobert, auch weil der Spitzenspiel der SG Augst gegen den FC Urbar Unentschieden endete. Derweil ist die SG Nörtershausen am Tabellenende durch den überraschenden Erfolg gegen die SG Rhens/Spay den Nichtabstiegsplätzen nähergekommen.

SC Vallendar – FC Rot-Weiss Koblenz II 2:6 (2:1)

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Koblenz wurde ihrer Favoritenrolle in Vallendar gerecht. Dabei führten die Einheimischen schon mit 2:0, ehe die Gäste ihre Chancen nutzten. Die Tore für Vallendar schossen Janne Häusler (25.) und Lars Velten (30.). Noch vor der Pause konnten die Gäste auf 1:2 verkürzen. Torschütze war Marvin Sauerborn (38.).

Nach der Pause war Erik Boom dreifacher Torschütze (47., 56., 90.), die übrigen Tore für die Rot-Weißen erzielten Jan Henrich (81.) und Georgios Shengeliia (86.) Durch das Unentschieden der SG Augst gegen Urbar ist die Rot-Weiss-Reserve nun Tabellenführer. „Jetzt sind wir nicht Jäger, sondern werden zum Gejagten. Ich denke, dass wir mit dieser Rolle klarkommen und uns an der Tabellenspitze behaupten“, meinte RWK-Trainer Josef Ivanovic.

SG Augst – FC Urbar 1:1 (0:0)

Das Spitzenspiel auf dem Kunstrasenplatz in Simmern endete mit einem gerechten Unentschieden. „Der Endstand entspricht dem Spielverlauf“, sagte Urbars Trainer Gökan Bigün. Die SG Augst ging durch Rico Dillschnitter in der 38. Minute in Führung. Der Ausgleich für Urbar gelang Fatos Xhaferi in der 78. Minute per Elfmeter. Er war selbst gefoult worden und behielt in der Endphase des Spiels die Nerven.

SG Moseltal – TuS Niederberg 3:2 (1:0)

Einen gelungen Start nach der Winterpause hatte die SG Moseltal. „Es war das erwartet schwere Spiel. Niederberg verlangte von uns alles ab, und wir mussten Schwerstarbeit verrichten. Da das Chancenplus auf unserer Seite lag, war der Sieg nicht unverdient“, sagte Moseltals Trainer Volker Schambach, der die Mannschaft für den aus privaten Gründen ausgeschiedenen bisherigen Trainer Timo Theisen im vergangenen Jahr übernommen hatte.

Die bisherige Bilanz von Schambach und seiner Mannschaft kann sich durchaus sehen lassen. Aus vier Spielen holte die SG zehn Punkte und ist auf einem guten Weg, den Klassenverbleib zu schaffen. Torschützen für den Gastgeber waren Alexander Kreuser (28., 46.) und Marius Haas (63.). Die beiden Tore für Niederberg erzielte Leon Runkel (49., 75.).

SG Nörtershausen/Udenhausen – SG Rhens/Spay 1:0 (0:0)

Schlusslicht Nörtershausen/Udenhausen hat sich noch nicht aufgegeben und durch das 1:0 neue Hoffnung für den Kampf um den Klassenverbleib gewonnen. „Wir haben jetzt noch elf Endspiele und wollen das Unmögliche noch möglich. Unser Sieg war verdient, wir waren vor allem läuferisch und kämpferisch die bessere Mannschaft“, sagte Nörtershausens Trainer Andreas Conrad. Torschütze des Tages war David Roos in der 78. Spielminute.

SG Rheindörfer – SV Reinhardts Elf 1:4 (1:1)

Das war eine deutliche Niederlage für die Rheindörfer. Die Gastgeber konnten nur eine Halbzeit lang mithalten. Nach der Pause waren die Gäste die deutlich bessere Mannschaft und bestimmten das Spiel.

Die Rheindörfer-Mannschaft von Trainer Thorsten Wagner ging durch Manuel Trapp in Führung. Ein wichtiger Treffer für die Gäste gelang Jeremy Heyer, der in der fünften Minute der Nachspielzeit das 1:1 zur Pause markierte.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando und waren die bessere Mannschaft. Die weiteren Treffer für die Reinhardt’s Elf erzielten Enrico Köppen, Kevin Dreidoppel und Marcello Reinhardt. „Die erste Halbzeit von uns war in Ordnung, aber nach der Pause konnten wir an diese Leistung nicht anknüpfen und die Gäste gewannen am Ende verdient“, sagte Wagner.

SV Niederwerth – VfR Koblenz 2:1 (0:1)

Durch zwei späte Tore von Tim Felber (81.) und Colin Wiermer (87.) siegte Niederwerth mit 2:1. Den Treffer für den VfR schoss Philip Hürter schon in der 4. Minute. „Das Spiel war hart umkämpft auf einem schwierigen Untergrund. Ein Unentschieden wäre der Leistung beider Mannschaft gerechter geworden“, meinte Niederwerths Trainer Julian Urbas.