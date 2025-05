Der FC Rot-Weiss Koblenz II hat seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A 4 ausgebaut. Denn während die Rot-Weißen ihre Aufgabe gegen den VfR Koblenz souverän erledigten, kam der ärgste Verfolger, der FC Urbar, nur zu einem 1:1 bei der Reserve des FC Metternich. Noch nicht offiziell, aber das ist anscheinend nur Formsache, ist die SG Augst an Urbar vorbeigezogen. Denn deren Partie bei der SG Moseltal fand nicht statt, weil die Moseltaler keine Mannschaft zustande brachten – die Punkte sollen am Grünen Tisch für die Augst gewertet werden, die dann einen Punkt mehr als Urbar und vier Punkte weniger als Rot-Weiss hat. Die Koblenzer Vorstädter müssten sich vorn also in den verbleibenden drei Spielen zweimal nicht gewinnen, damit Augst oder Urbar noch herankommen könnten; aber im Grund können die Rot-Weißen den Sekt schon einmal kalt stellen.

Und hinten? Der Abstieg der SG Nörtershausen/Udenhausen ist besiegelt, und nach der klaren Niederlage des VfR Koblenz und dem Nichtantritt der SG Moseltal sieht es nun ganz danach aus, dass diese beiden Klubs ebenfalls den Gang in die B-Klasse antreten müssen.

FC Rot-Weiss Koblenz II – VfR Koblenz 5:2 (1:1)

Zur Pause stand es noch 1:1-Unentschieden nach Toren von Georgios Shengeliia in der 15. Minute für Rot-Weiss II und Philip Hürter (45) für die Gäste. „Vor der Pause war unsere Leistung nicht gut, offensichtlich hat Trainer Josef Ivanovic in der Pause die richtigen Worte an seine Mannschaft gerichtet“, sagte Rot-Weiss-Co-Trainer Niklas Hunold. „Wir waren vor der Pause im Zuspiel zu ungenau und zu fahrig. Dies wurde im zweiten Spielabschnitt deutlich besser und am Ende gewannen wir völlig verdient“, meinte Hunold. Die weiteren Tore schossen Leon Gietzen (58), Niklas Kasper (68.) Yannick Bach (71.) und Oskar Olejniczak (84.). Den zweiten Treffer für den VfR erzielte Robin Heldt (81.).

FC Metternich II – FC Urbar 1:1 (1:0)

Durch ein Tor von Tim Feit (20.) ging Metternich II in Führung. Danach stürmten allerdings nur noch die Gäste aus Urbar. Metternich verteidigte die knappe Führung bis zur 90. Minute, ehe Andreas Hoffmann noch der Ausgleich gelang. „Metternich hat die Führung gut verteidigt und wir trafen einfach die Kiste nicht“, ärgerte sich Urbars Trainer Gökan Bigün.

FSV Osterspai – SG Nörtershausen/Udenhausen 1:1 (1:1)

Mit dem Unentschieden ist die SG Nörtershausen/Udenhausen auch rechnerisch abgestiegen. „Es war ein sehr wildes Spiel von beiden Mannschaften“, sagte Osterspais Trainer Sebastian Weinand. Durch ein Eigentor von Michael Wey in der 10. Minute ging der Gastgeber in Führung. Für den Ausgleich sorgte Malte Reitz in der 30. Minute. Nach der Pause ergaben sich in der zerfahrenen Partie keine Chancen mehr und es blieb beim insgesamt gerechten Remis.

TuS Niederberg – SV Reinhardt’s Elf 7:1 (2:0)

Ungewöhnlich hoch siegte Niederberg gegen die Reinhardt’s Elf. „Meine Mannschaft bot eine hervorragende Leistung und war vom Start weg die Mannschaft, die die Begegnung unbedingt gewinnen wollte. Dazu schossen wir auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Niederbergs Trainer Sascha Wirtz. Für die Pausenführung sorgten Leon Runkel (17.) und Lukas Lewer (20.). Die weiteren Torschützen waren erneut Runkel (69.), Lewer (49.), Paul Burhause (90.), Lukas Geissler (90.+3) und Luis Rolim (90.+5). Für die sich zum Schluss aufgebende Gäste war es Manjano Gerhartz, der den Treffer für seine Farben in der 62. Minute erzielte.

SC Vallendar – SG Rhens/Spay 1:4 (1:1)

Die Platzherren gingen in der 19. Minute durch Marvin Jösch mit 1:0 in Führung. Aber nach einer Roten Karte für Vallendar kurz vor dem Halbzeitpfiff kippte die Partie. Unmittelbar vor der Pause erzielte Fabian Helbach noch den Ausgleich. Nach der Pause waren die in Überzahl spielenden Rhenser die bessere Mannschaft und kamen durch Tore von Luca Zimmermann (58.) und einen Doppelschlag von Alexander Auer (69., 70.) zum 4:1-Sieg.