Der FC Rot-Weiss Koblenz II ist momentan das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz. Am 7. Spieltag starteten die Rot-Weißen eine Siegesserie, die bereits seit elf Spielen anhält und die Koblenzer an die Ligaspitze katapultierte. Den nächsten Anlauf, diese Serie zu durchbrechen, unternimmt am kommenden Samstag der VfL Osterspai, der die Rot-Weiss-Reserve ab 18.30 Uhr empfängt.

„Verlieren kann man da eigentlich nichts", lacht VfL-Co-Trainer Florian Lemler und merkt an, dass sich sein Team besonders im Vergleich zur 1:3 (1:1)-Niederlage beim SC Vallendar am vergangenen Wochenende „ordentlich steigern" müsse. Das gelang den Osterspaiern unter der Woche bereits mit einem 2:1 (1:1)-Sieg im Nachholspiel beim FC Metternich II, doch am Samstag wartet ein anderes Kaliber.

„Die ersten sechs Saisonspiele waren nicht optimal, aber der Sieg auf dem Asterstein gegen die Reinhardt’s Elf war ein echter Gamechanger.“

Josef Ivanovic, der Trainer von Rot-Weiss Koblenz II, der mit seinem Team nun elf Mal in Folge gewonnen hat.

Die Rot-Weiss-Reserve untermauerte zuletzt mit einem 5:0 (1:0) gegen die SG Rhens/Spay ihre Aufstiegsambitionen. „Der Rückundenstart war so, wie das alte Jahr aufgehört hat", lobt Rot-Weiss-Coach Josef Ivanovic sein Team: „Die ersten sechs Saisonspiele waren nicht optimal, aber der Sieg auf dem Asterstein gegen die Reinhardt’s Elf war ein echter Gamechanger."

Obwohl das Hinspiel gegen den VfL Osterspai zu den ersten sechs Spielen gehörte, setzten sich die Rot-Weißen damals mit 3:0 (1:0) durch. Lemler sieht die Niederlage allerdings nicht nur negativ: „Wir haben unsere Erkenntnisse aus dem Hinspiel. Defensiv war das trotz des Ergebnisses ganz ordentlich. Wenn wir daran anknüpfen und uns offensiv ein bisschen steigern, kann das ja vielleicht etwas werden mit Punkten." Ivanovic weist neben der Defensivstärke des VfL auf die Gefahr nach ruhenden Bällen hin: „Sie werden auf Standards setzen. Sie haben einen kleinen Platz, dadurch werden Standards nochmal gefährlicher. Wir müssen unnötige Freistöße in unserer Hälfte vermeiden."

Verfolger hoffen auf Punktverlust der Rot-Weißen

Auch Lemler weiß um die Stärken seines Teams, sieht das Spiel gegen Rot-Weiss aber nicht als Gradmesser: „Für uns geht es darum, eine ordentliche Rückrunde zu spielen. Nach oben geht nicht mehr viel, deshalb schauen wir jetzt vor allem darauf, nicht noch unten reinzugeraten. Da ist ein Spiel gegen Rot-Weiss kein Spiel, das man gewinnen muss." Doch Ivanovic, dessen Mannschaft den verletzungsbedingten Ausfall von Leutrim Kabashi kompensieren muss, sieht die Partie nicht als Selbstläufer: „Wir werden als Favorit reingehen, und alle werden erwarten, dass wir gewinnen, aber es wird nicht einfach."

Auf einen Punktverlust der Rot-Weißen hoffen die drei Jäger der Koblenzer, die alle am Sonntag um 14.30 Uhr antreten: Der FC Urbar gastiert bei der SG Rhens, der SV Reinhardt's Elf fährt zur SG Nörtershausen/Udenhausen und die SG Augst empfängt den VfR Koblenz. Außerdem will die SG Rheindörfer ebenfalls am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den TuS Niederberg Punkte im Abstiegskampf sammeln. Bereits am Freitag empfängt die SG Moseltal ab 19.30 Uhr den SC Vallendar.