Während zwei der drei Spitzenteams in der Kreisliga A2 noch ohne Niederlage sind, warten am Tabellenende die DJK Neustadt-Fernthal und der VfL Oberbieber noch auf den ersten Sieg.

Durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1 im Spitzenspiel gegen Ellingen hat der SV Roßbach/Verscheid am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die erste Niederlage abgewendet und die Tabellenführung verteidigt. Zweiter bleibt der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem 5:1 gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal, die wie das Schlusslicht VfL Oberbieber immer noch sieglos ist.

FV Rheinbrohl – FC Lion’s Ransbach 5:3 (2:1). Das Rheinbrohler Vorstandsmitglied Christoph Hartmann atmete auf: „Die Erleichterung ist groß nach diesen drei sehr wichtigen Punkten. Das war ein Spiel mit vielen Höhen und Tiefen, das wir am Ende verdient gewonnen haben.“ Tore: 1:0, 2:0 Yannik Stutzke (30., 34.), 2:1 Mirko Kerch (45., Foulelfmeter), 3:1 Kerim Faljic (54.), 3:2 Tim Fröhnich (63.), 3:3 Carsten Schwarz (68.), 4:3 Yannik Stutzke (78.), 5:3 Samet Aslan (90.+6). Zuschauer: 100.

SV Roßbach/Verscheid – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 1:1 (0:0). In diesem Spitzenspiel wollte zunächst keine Mannschaft ins Risiko gehen. „Wir waren unsauber in der Technik, das hätten wir besser machen können. Gegen einen starken Gegner war bis zum Ende der Glaube da. Da Ellingen nach dem vergebenen Elfmeter nicht mehr viele gefährliche Aktionen hatte, ist der Punkt für uns verdient“, fand der Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking. Tore: 0:1 Nico Puderbach (55.), 1:1 Jona Raggan (90.+5). Vorkommnis: Torwart Leon Int-Veen (SV Roßbach/Verscheid) hält Foulelfmeter von Hamadi Douzi (66.). Gelb-Rote Karte: Pascal Fasel (SV Roßbach/Verscheid) wegen wiederholten Foulspiels (89.). Zuschauer: 270.

SV Rheinbreitbach – VfL Wied Niederbieber 4:2 (1:2). Der Rheinbreitbacher Trainer Michael Blankenheim war erfreut über die Reaktion seines Teams: „Nach zwei schwachen Spielen haben wir den Schalter umgelegt und waren gegen eine Top-Mannschaft der Liga besser als der Gegner. Aufgrund der Gesamtleistung ist der Sieg verdient.“ Tore: 0:1 Kevin Schneider (19.), 1:1 Lars Steffens (30.), 1:2 Julian Holzinger (45.), 2:2, 3:2 Lars Steffens (52., 60., Foulelfmeter), 4:2 Adrian Glos (67.). Vorkommnis: Torwart Dennis Lammert (VfL Niederbieber) hält Foulelfmeter von Adrian Glos (72.). Zuschauer: 80.

VfL Oberbieber – SSV Heimbach-Weis 1:2 (1:2). Die Heimelf geriet nach zwei individuellen Fehlern ins Hintertreffen. „Danach haben wir über 70 Minuten das Spiel gemacht und ein paar Torchancen erzwungen. Ein Unentschieden wäre in diesem recht ruhigen Derby leistungsgerecht gewesen. Die abgezocktere Mannschaft hat die Punkte mitgenommen“, haderte der Oberbieberer Trainer Markus Podehl. Tore: 0:1, 0:2 Joshua May (6., 24.), 1:2 Liam Funk (32.). Zuschauer: 150.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Herschbach-Schenkelberg 2:1 (2:1). „Schiedsrichter Marc Odink war überragend“, lobte der Wiedtaler Trainer Werner Mannebach zunächst den Unparteiischen, bevor er zum sportlichen Geschehen kam: „Das war ein hochverdienter Sieg. Wir hatten Chancen für sieben bis acht Tore. Der gegnerische Torwart hat gut gehalten. Unsere Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig und war nichts für schwache Nerven. Ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir freuen uns über die gute Leistung und drei Punkte.“ Tore: 0:1 Leon Schenkelberg (21.), 1:1 Moritz Hardt (35.), 2:1 Nils Reuschenbach (36.). Zuschauer: 120.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SG DJK Neustadt-Fernthal 5:1 (2:0). Der Türkiyemspor-Coach Murat Sayim vermeldete einen souveränen Heimsieg: „Wir haben von der ersten Minute an das Heft in die Hand genommen und viele Chancen kreiert. In der zweiten Hälfte haben wir etwas nachgelassen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir jedoch wieder einen Gang hochgeschaltet. Die Partie war sehr fair, ein dickes Lob auch an Neustadt. Diese Woche feiern wir den Sieg und genießen den zweiten Platz.“ Tore: 1:0 Noor Alden Abo Zard (6.), 2:0 Eray Karatekin (19.), 2:1 Paul Detlef Göttel (62.), 3:1 Ferhat Alici (75.), 4:1 Talha Levent (76.), 5:1 Fabio Scumaci (90.+3). Zuschauer: 100.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SC Bendorf-Sayn 3:1 (0:0). Die Gastgeber kamen besser in die Partie. „Die ersten 15 bis 20 Minuten gehörten uns. Danach kam Bendorf stärker auf. In der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch. Das 1:0 fiel etwas kurios nach einem Schiedsrichterball. In Überzahl haben wir das Ruder übernommen und daher verdient gewonnen. Das war eine ordentliche Leistung und eine Steigerung gegenüber den letzten Spielen“, war der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer erleichtert nach dem ersten Saisonsieg. Tore: 1:0 Sebastian Weßler (53.), 2:0 Timothy Hayward (81.), 3:0 Fabian Runge (84.), 3:1 Lucas Zöller (90.+7). Rote Karte: Chris Müller (SC Bendorf-Sayn) wegen Nachtretens (66.). Zuschauer: 75.