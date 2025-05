Am viertletzten Spieltag der Kreisliga A2 schauen die Fans nicht nur mit Spannung auf den Dreikampf an der Spitze. Auch im Tabellenkeller sind die Würfel längst noch nicht gefallen.

Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 geht es für viele Teams um wichtige Zähler im Kampf um Aufstieg und Klassenverbleib. Spannung ist vorprogrammiert, denn gleich mehrere Partien könnten richtungsweisend für den Saisonendspurt werden.

FV Rheinbrohl – SG Vettelschoß/St. Katharinen (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 1:2). Der Rheinbrohler Trainer Carsten Bent hat Respekt vor dem Gegner: „Es ist schon beeindruckend, mit welcher Konstanz die Mannschaft aus Vettelschoß die Saison spielt. Nichtsdestotrotz wollen wir in unserem vorletzten Heimspiel nochmal alle Kräfte mobilisieren und unseren Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel bieten.“ Der Tabellenzweite aus Vettelschoß und St. Katharinen hat im Jahr 2025 alle drei Auswärtsspiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert (10:0 Tore).

SV Roßbach/Verscheid – SC Bendorf-Sayn (So., 14.30 Uhr/3:0). Nach den beiden Siegen gegen Puderbach und Haiderbach verkaufte sich der SV Roßbach auch bei der knappen 0:1-Niederlage in Vettelschoß teuer und möchte nun mit einem Heimsieg den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen. Der Aufsteiger aus Bendorf wittert nach dem 4:0 gegen Haiderbach im Abstiegskampf Morgenluft und kann mit einem Erfolg bis auf drei Zähler an den Gastgeber heranrücken.

SV Windhagen – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (So., 14.30 Uhr/0:0). Der SV Windhagen möchte als Tabellenführer in der kommenden Woche zum Spitzenspiel nach Ransbach-Baumbach reisen. Dazu benötigt das Team von Trainer Enes Özbek im Heimspiel gegen die SG Ellingen drei Punkte. Der Bezirksliga-Absteiger aus Ellingen ist auf Wiedergutmachung aus nach der höchsten Saisonniederlage beim 0:5 in Heimbach-Weis.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 14.30 Uhr in Fernthal/1:3). Die Gastgeber mussten in den vergangenen Spielen immer wieder verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Beim jüngsten 2:4 gegen Windhagen verletzte sich DJK-Kapitän Dominik Ley, der nach der Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ist die beste Auswärtsmannschaft der Liga und strebt im Kampf um den Aufstieg in Fernthal den neunten Auswärtsdreier der Saison an.

SV Ataspor Unkel – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach (So., 14.30 Uhr in Bad Honnef/1:2). 21 Gegentore in den vergangenen drei Begegnungen machen nur wenig Hoffnung, dass der SV Ataspor Unkel in den verbleibenden vier Partien noch etwas Zählbares sammeln kann. Die SG Puderbach will in den beiden Spielen gegen Unkel und Neustadt den Grundstein zum Ligaverbleib legen, da an den letzten beiden Spieltagen mit dem SV Türkiyemspor und dem SV Windhagen zwei scheinbar übermächtige Gegner warten.

SG Haiderbach/Sessenbach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (So., 15 Uhr/0:4). Nach fünf Niederlagen in Folge ist die SG Haiderbach wieder auf den letzten Platz gerutscht. Bei nur zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer ist für den Aufsteiger aber noch nichts verloren. „Ich befürchte, dass der Gegner um seine allerletzte Chance kämpft, die Liga zu halten. Dementsprechend erwarte ich ein ganz schweres Auswärtsspiel. Trotzdem möchten wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, sagt der Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SSV Heimbach-Weis (So., 15 Uhr in Oberlahr/1:1). Erstmals in diesem Jahr trägt der VfL Oberlahr ein Heimspiel auf dem Rasenplatz in Oberlahr aus und will auf dem satten Grün an die letzten beiden erfolgreichen Heimspiele auf der roten Asche in Flammersfeld anknüpfen. Beim SSV Heimbach-Weis ist Co-Trainer Marcel Sebastian nach zwei Siegen in Folge ohne Gegentor optimistisch: „Das wird ein anspruchsvolles Auswärtsspiel. Oberlahr hat eine körperlich sehr robuste und kampfstarke Mannschaft. Wir haben uns zuletzt insbesondere defensiv stabilisiert und möchten gerne an die guten letzten Spiele anknüpfen, um am Wochenende auch die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.“