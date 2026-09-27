Verfolger lassen Punkte liegen Roßbach/Verscheid gibt Führung her und gleicht spät aus Daniel Korzilius 27.09.2026, 21:38 Uhr

i Lars Steffens (in Grau) und der SV Rheinbreitbach stemmte sich gegen die Niederlage beim SV Roßbach/Verscheid und drehte kurz vor dem Ende gar einen 1:0-Rückstand in ein 1:2. Doch die Einheimischen glichen in der 87. Minute zum 2:2-Endstand aus. Jörg Niebergall

Während die SG Vettelschoß auf der heimischen Kirmes nach einer überschaubaren Leistung die verteidigte Tabellenführung feiern konnte und auch die SG Ellingen weiter nur einen Punkt dahinter bleibt, konnten die fünf Verfolger nicht dreifach punkten.

Die SG Vettelschoß/St. Katharinen und die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth fuhren am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Siege ein und führen die Tabelle weiter an, während von den Mannschaften auf den Plätzen drei bis sieben niemand gewinnen konnte.







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