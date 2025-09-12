Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 kommt es zum Gipfeltreffen zwischen den einzigen beiden noch ungeschlagenen Mannschaften aus Roßbach und Ellingen.

FV Rheinbrohl – FC Lion’s Ransbach (So., 14.30 Uhr). Beim FV Rheinbrohl stellt Carsten Bent nach dem enttäuschenden Saisonstart alles infrage: „Wir müssen unseren Fußball einmal komplett überdenken. Wir versuchen aktuell, alles spielerisch zu lösen, und vergessen dabei völlig die Basics. Wenn wir das nicht ganz schnell ändern, dann werden wir in der Klasse hart aufschlagen.“ Der Aufsteiger FC Lion’s Ransbach konnte seine Negativserie mit dem 2:0-Sieg in Fernthal beenden. Daran will FCL-Coach Selim Akarsu anknüpfen: „Nach dem wichtigen Erfolg wollen wir den Schwung mitnehmen. Doch mit Rheinbrohl wartet auswärts ein Titelkandidat, der trotz seines wackligen Starts eine echte Herausforderung bleibt.“

SV Roßbach/Verscheid – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (So., 14.30 Uhr). Der Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking fiebert der Partie entgegen: „Am Sonntag erwartet uns ein interessantes Heimspiel. Ellingen ist immer top organisiert und hat in der Offensive in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht. Sie werden die ganze Saison oben mit dabei sein. Jeder, der am Sonntag vorbeikommt, soll sich auf ein schönes Spitzenspiel freuen.“ Die ebenfalls noch ungeschlagenen Ellinger sahen in der Vergangenheit meist gut aus in den Vergleichen gegen Roßbach und gewannen vier der jüngsten fünf Duelle.

SV Rheinbreitbach – VfL Wied Niederbieber (So., 14.30 Uhr). Nach drei Niederlagen in Folge mit insgesamt zwölf Gegentoren ist der Neuling SV Rheinbreitbach auf dem Boden der Tatsachen angekommen vor dem Heimspiel gegen Niederbieber. Im Pokal unterlag der SVR dem Mitaufsteiger vor einigen Wochen mit 0:2. Der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand beklagt zwei Ausfälle in der Defensive: „Daher muss unsere Abwehr erheblich umgestellt werden. Vorne schießen wir einfach zu wenig Tore, um auch mal in Führung zu gehen. Ich erwarte eine Steigerung unserer Mannschaft, sonst wird’s schwer. Wir müssen Schritt für Schritt zusehen, dass wir Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.“ Das 2:3 gegen Spitzenreiter Roßbach war für den Niederbieberer Trainer Christian Roscher kein Beinbruch: „Trotz der unglücklichen Niederlage sind wir als Aufsteiger mit zehn Punkten sehr gut gestartet. Gegen Rheinbreitbach wollen wir auswärts drei Punkte mitnehmen. Auch wenn wir im Moment etwas auf dem Zahnfleisch gehen, vertraue ich der Mannschaft, dass sie sich für ihren Einsatz belohnt.“

VfL Oberbieber – SSV Heimbach-Weis (So., 15 Uhr). Die Gastgeber hoffen nach zwei Heimniederlagen auf den ersten Punktgewinn am heimischen Aubach. „Oberbieber steht sicherlich punktemäßig unter Wert da. Bei uns wechseln sich aktuell innerhalb eines Spieles noch schwächere Phasen mit guten Phasen ab, was bei einer so jungen Mannschaft auch normal ist. Wir erwarten ein heißes Derby mit vielen Zuschauern und möchten jetzt auch auswärts punkten“, blickt der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian voraus.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Herschbach-Schenkelberg (So., 15 Uhr, in Waldbreitbach). Um dem Oktoberfest in Waldbreitbach einen würdigen Rahmen zu verleihen, hat der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach sich einen Sieg zum Ziel gesetzt: „Nach der sehr guten Leistung in Ransbach sind wir optimistisch gestimmt. Wir dürfen aber keinen Gegner unterschätzen und müssen immer 100 Prozent geben, wenn wir punkten wollen. Wir möchten zu Hause wieder die Macht werden, als die uns die Liga kennt. Ich habe den Gegner im Spiel gegen Rheinbrohl gesehen: Das ist ein starker Aufsteiger, der in der Lage ist, die Klasse mühelos zu halten.“

Der Herschbacher Coach Markus Griebe hat den 2:1-Heimsieg gegen Oberbieber abgehakt: „Am Sonntag kommt auf dem Platz in Waldbreitbach wieder ein ganz anderes Spiel auf uns. Dort müssen wir uns mit allen Kräften wehren und an unser Leistungslimit herankommen, um erfolgreich sein zu können.“

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15 Uhr). Der Ransbach-Baumbacher Coach Murat Sayim erinnert sich nur ungern an das letzte Aufeinandertreffen mit Neustadt: „Im Rückspiel gab es unschöne Szenen. Ich wurde von einem gegnerischen Spieler angepackt, zum Glück ist das glimpflich ausgegangen. Im Nachgang gab es sogar eine Verhandlung wegen rassistischen Äußerungen. Wir werden am Sonntag unsere Gastfreundlichkeit zeigen, so wie es sein soll. Wir fokussieren uns auf unseren Fußball und wollen das Spiel gewinnen, um den zweiten Platz zu bestätigen. Alles andere blenden wir aus.“ Die Gäste aus Neustadt warten noch auf den ersten Sieg und stellen mit 18 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SC Bendorf-Sayn (So., 15 Uhr, in Oberlahr). Der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer sieht sein Team nach dem 8:3 im Pokal gegen Maischeid und dem 2:2 in der Liga gegen Ellingen im Aufwind: „Wir möchten die gute Stimmung aus den letzten beiden Spielen mit ins Heimspiel nehmen und auch dort endlich erfolgreich sein.“ Der Bendorfer Trainer Lars Johannsen nimmt den Tabellenletzten keineswegs auf die leichte Schulter: „Nach den drei Siegen haben wir viel Selbstvertrauen. Das Ergebnis von Oberlahr gegen Ellingen sollte uns jedoch Warnung genug sein, zumal wir letzte Saison beide Spiele verloren haben.“