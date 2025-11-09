Auswärtsteams geben den Ton an Roßbach-Coach ringt nach Derby-Pleite mit den Worten Daniel Korzilius 09.11.2025, 19:00 Uhr

i Während die SG Niederbreitbach einiges zu feiern hatte (hier bejubelten die Göste das 0:3), standen die Spieler des SV Roßbach/Verscheid bedröppelt da. Sie hatten sich deutlich mehr vorgenommen für das Derby. Jörg Niebergall

Vom Heimvorteil konnte in der Kreisliga A2 keine Rede sein. Sechs der sieben gastgebenden Teams mussten sich am 14. Spieltag geschlagen geben. Nur Rheinbreitbach scherte aus und behielt gegen Oberbieber die Punkte zu Hause.

Nachdem Tabellenführer SG Ellingen zum Rückrundenstart mit 2:1 bei der SG DJK Neustadt-Fernthal gewonnen hatte (wir berichteten), setzten sich am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 mit der SG Herschbach-Schenkelberg (5:3 in Rheinbrohl), der SG Niederbreitbach (4:1 in Roßbach), dem VfL Niederbieber (2:1 in Bendorf-Sayn), dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (3:2 beim VfL Oberlahr) und dem SSV Heimbach-Weis (5:3 beim FC Lion’s Ransbach) noch ...







