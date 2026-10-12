Während das Gedränge im obersten Segment der Staffel unvermindert anhält, wird am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A3 die Lage für die SG Mühlbachtal immer trostloser. Hoffnung schöpft hingegen die SG Ahrbach nach dem Dreier gegen Holzhausen.
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Nachdem die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in der Fußball-Kreisliga A3 am Freitagabend beim Taunusderby in Oelsberg überzeugend vorgelegt hatte, zog die zweite Garde der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Sonntagnachmittag nach. Im Verfolgerduell teilten sich der TuS Niederahr und der FC Kosova die Punkte brüderlich.