Doppelschlag in Schlussphase Richter und Willmeroth sorgen am Lahnblick für Jubel Stefan Nink 12.10.2026, 06:49 Uhr

i Jakob Elias Richter (schwarzes Trikot) sprintet hier in den freien Raum. Rheinhöhens Luke Müller versucht alles, um dem flinken Gückinger Angreifer Einhalt zu gebieten. Andreas Hergenhahn

Während das Gedränge im obersten Segment der Staffel unvermindert anhält, wird am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A3 die Lage für die SG Mühlbachtal immer trostloser. Hoffnung schöpft hingegen die SG Ahrbach nach dem Dreier gegen Holzhausen.

Nachdem die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in der Fußball-Kreisliga A3 am Freitagabend beim Taunusderby in Oelsberg überzeugend vorgelegt hatte, zog die zweite Garde der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Sonntagnachmittag nach. Im Verfolgerduell teilten sich der TuS Niederahr und der FC Kosova die Punkte brüderlich.







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