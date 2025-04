Wenn am Freitagabend in Rhens die dortige SG auf den FC Metternich II trifft, geht es für beide Klubs darum, sich durch einen Sieg endgültig von den hinteren Tabellenrängen der Kreisliga A 4 zu entfernen.

Die Koblenzer Fußball-Kreisliga A 4 biegt auf die Zielgrade ein. Bei noch fünf verbleibenden Spieltagen in der Saison 2024/25 wird der 22. Spieltag besonders für die Teams im unteren Tabellenmittelfeld richtungsweisend: Muss noch einmal gezittert werden oder gelingt es, sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren? Diese Frage stellt sich unter anderem der SG Rhens/Spay und dem FC Metternich II, die heute Abend ab 20 Uhr in Rhens aufeinandertreffen.

Bei den Gastgebern sah in der Hinrunde nichts danach aus, als würde der Abstieg in dieser Saison ein Thema sein. Nach 13 absolvierten Spielen rangierten die Rhenser mit 24 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Seitdem setzte es acht sieglose Spiele in Serie, in denen nur ein Punkt erkämpft werden konnte. „In der Hinrunde hatten wir die volle Kapelle, wenige Verletzte, wenige Kranke, wenige Urlauber“, erklärt Co-Trainer Ferhan Güngörmüs und berichtet, dass seitdem vor allem die Offensivkräfte der SG lange Ausfallzeiten aufweisen: „Wir haben die viertbeste Abwehr der Liga, aber unsere Offensive muss immer wieder geändert werden.“

„Rhens spielt sehr abwartend in der letzten Reihe und versucht oft, den Gegner zu locken. Funktioniert das, haben sie mit ihren Innenverteidigern zwei Jungs, die super lange Bälle über die Kette spielen können. Das versuchen wir auf unsere Art und Weise zu stoppen.“

Dennis Thiele, Trainer des FC Metternich II

Auch bei der Metternicher Reserve gab es zuletzt eine kleine Durststrecke von vier sieglosen Spielen. Zuletzt konnte die Germania mit einem 4:2 (2:0) gegen die SG Nörtershausen/Udenhausen aber wieder ein Erfolgserlebnis feiern. „Das war eine geschlossene Teamleistung. Nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, was wir immer trainieren, hat endlich geklappt“, zeigt sich Trainer Dennis Thiele erleichtert. Gegen Rhens erwartet Thiele allerdings ein anderes Spiel: „Rhens spielt sehr abwartend in der letzten Reihe und versucht oft, den Gegner zu locken. Funktioniert das, haben sie mit ihren Innenverteidigern zwei Jungs, die super lange Bälle über die Kette spielen können. Das versuchen wir auf unsere Art und Weise zu stoppen.“

Güngörmüs ahnt, wie diese Art aussehen könnte: „Metternich hat ein starkes Angriffspressing, aber weil der tiefe Aufbau von hinten heraus unsere Stärke ist, spielen Gegner oft ein Mittelfeldpressing. Wir müssen es schaffen, Metternich in ihre Hälfte zu drücken und dann im letzten Drittel bessere Entscheidungen zu treffen.“

Heimspiele für SG Augst und FC Urbar

Über die Bedeutung der Partie werden auch die Parallelspiele am Freitaga entscheiden. Ab 19.30 Uhr empfängt die SG Rheindörfer die SG Moseltal. Beide Teams rangieren mit je 20 Punkten nur vier beziehungsweise fünf Zähler hinter Metternich und Rhens. Der VfR Koblenz liegt einen Punkt hinter den beiden Spielgemeinschaften, hat ab 19.30 Uhr gegen den SV Reinhardt's Elf allerdings ein schwieriges Auswärtsspiel vor der Brust. Die Konkurrenten der Reinhardt's Elf im Aufstiegskampf treten am Sonntag an: Der FC Rot-Weiss Koblenz II gastiert ab 14.30 Uhr beim SV Niederwerth, die SG Augst empfängt zeitgleich den FSV Osterspai und der FC Urbar tritt ab 15 Uhr zu Hause gegen den TuS Niederberg an. Ebenfalls um 14.30 Uhr versucht die SG Nörtershausen/Udenhausen im Heimspiel gegen den SC Vallendar den Anschluss an den Rest der Liga zu wahren.