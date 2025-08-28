Eine alte Fußballwahrheit bekam der FV Rheinbrohl in der Kreisliga A2 zu spüren. Denn gegen Spitzenreiter SG Ellingen wäre mehr drin gewesen als nur ein Punkt.

In einer vorgezogenen Partie des vierten Spieltages der Fußball-Kreisliga A2 hat der FV Rheinbrohl dem zuvor noch verlustpunktfreien Tabellenführer SG Ellingen/Bonefeld/Willroth am Mittwochabend vor 150 Zuschauern am Rheinbrohler Hofacker ein 2:2 (1:1)-Unentschieden abgetrotzt. Dennoch war das Rheinbrohler Vorstandsmitglied Joshua Höhler enttäuscht nach der dritten Punkteteilung im vierten Spiel.

„Der späte Ausgleich fühlt sich wie eine Niederlage an“, meinte er. „In einem offenen Spiel hatten wir die deutlich besseren Torchancen, inklusive zwei Pfostenschüssen in der ersten Halbzeit. Nach der Führung hatten wir die riesige Chance aufs 3:1, um das Spiel zu entscheiden. Dann kam es wie in den vergangenen Spielen: Wenn du vorne die großen Chancen nicht machst, kassierst du hintenraus noch den unnötigen Ausgleich.“

Tore: 0:1 Julius Fuss (29.), 1:1 Cihan Baris Ates (45.+2), 2:1 Yannik Stutzke (62.), 2:2 Nico Puderbach (90.+5).