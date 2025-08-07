Nachdem die Sommerpause in der Kreisliga A2 bereits am Mittwochabend mit dem Derbysieg des SV Roßbach/Verscheid im vorgezogenen Spiel bei der der SG Niederbreitbach beendet wurde, findet der erste Spieltag seine Fortsetzung schon am Freitagabend.

Die Sommerpause ist vorbei – der Ball rollt wieder in der Kreisliga A2, die mit der SG Herschbach-Schenkelberg, dem VfL Wied Niederbieber, dem VfL Oberbieber, dem SV Rheinbreitbach und dem FC Lion’s Ransbach gleich fünf Aufsteiger aufgenommen hat.

SG Herschbach-Schenkelberg – FV Rheinbrohl (Fr., 20 Uhr). „Nach einer schwierigen Vorbereitung freuen wir uns, dass es jetzt losgeht. Mit Rheinbrohl spielen wir direkt gegen einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft, das wird eine tolle Herausforderung für unsere junge Mannschaft“, fiebert der Herschbacher Aufstiegstrainer Markus Griebe dem ersten Meisterschaftsspiel entgegen. Dem Rheinbrohler Coach Carsten Bent ist die Entwicklung des Gegners nicht verborgen geblieben: „Herschbach-Schenkelberg ist sehr souverän in die A-Klasse aufgestiegen. Und auch die Tatsache, dass sich die Mannschaft im Rheinland-Pokal gegen Betzdorf erst in der Verlängerung geschlagen geben musste, sollte uns eine Warnung sein. Wir müssen hoch konzentriert agieren, wenn wir einen guten Start in die Saison erwischen wollen.“

VfL Wied Niederbieber – SC Bendorf-Sayn (So., 14.30 Uhr in Rodenbach). Da der eigene Platz nicht zur Verfügung steht, trägt der Aufsteiger aus Niederbieber sein erstes Heimspiel in Rodenbach aus. „Die Bendorfer haben mit einem beeindruckenden Schlussspurt gezeigt, dass sie in die Liga gehören. Wir wissen um ihre Qualität, richten den Fokus aber auf unser eigenes Spiel. Wenn wir unsere Stärken abrufen, sind wir bereit, die Punkte zu Hause zu behalten“, ist der Niederbieberer Trainer Christian Roscher nach dem 2:0 im Pokal in Rheinbreitbach guter Dinge vor dem Saisonauftakt. „Der Auftakt gegen einen Aufsteiger ist nie einfach – die Euphorie nach dem Aufstieg macht solche Teams besonders gefährlich. Trotzdem haben wir uns einen Sieg als Ziel gesetzt, um besser in die Saison zu starten als im letzten Jahr. Die Vorbereitung verlief vielversprechend, wir fühlen uns gut aufgestellt“, ist der Bendorfer Coach Lars Johannsen ebenfalls optimistisch.

VfL Oberbieber – SV Rheinbreitbach (So., 15 Uhr). Die Vorbereitung lief beim VfL Oberbieber eher schleppend: Nach zwei Niederlagen in der Vorrunde des Deichstadtpokals gingen die beiden Testspiele gegen Rengsdorf (0:2) und Remagen (0:4) ebenso verloren wie das Pokalspiel gegen Oberlahr (8:9 nach Elfmeterschießen). Beim SV Rheinbreitbach sieht Trainer Udo Hillebrand sein Team nach dem 0:2 im Pokal gegen Niederbieber in einem Lernprozess: „Nach der verdienten Niederlage müssen wir uns neu sortieren und weiter an das Tempo in der A-Klasse gewöhnen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel gegen Oberbieber durch Kleinigkeiten entschieden wird und es nur wenige Torchancen geben könnte.“

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – VfL Oberlahr-Flammersfeld (So., 15 Uhr). Nach dem knapp verpassten Aufstieg und dem Pokalsieg backt Türkiyemspor-Trainer Murat Sayim diesmal kleinere Brötchen: „Wir gehen mit einem sehr, sehr dünnen Kader in die Saison. Einige Abgänge tun uns weh. Auf dem Transfermarkt konnten wir nicht so gut zuschlagen, weil wir etwas zu spät waren. Das wird eine sehr schwierige Saison. Wenn bei einem dünnen Kader die Hälfte der Spieler in Urlaub ist, kannst du keine anständige Vorbereitung machen. Wir müssen uns jetzt jede Woche mit Training und Fleiß reinkämpfen und steigern.“ Der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer sagt: „Zum Auftakt erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel – ein echter Gradmesser gleich zu Beginn. Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet und wollen genau das auch auf dem Platz zeigen.“

SSV Heimbach-Weis – FC Lion’s Ransbach (So., 15.15 Uhr). „Unser Auftaktprogramm mit Ransbach und Rheinbrohl hat es in sich. Der Gegner ist sicher kein „normaler“ Aufsteiger. Wenn man sieht, was dort zu dem ohnehin schon sehr guten Kader in diesem Jahr noch dazugekauft wurde, dann gehört Ransbach zum Favoritenkreis der Liga. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und möchten die gute Leistung aus dem Rheinlandpokal auch zum Saisonauftakt bestätigen“, erklärt der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian. Selim Akarsu, der Trainer des FC Lion’s Ransbach, sieht sein Team gut gerüstet: „Nach einer guten Vorbereitung und vielen neuen Gesichtern sind wir bereit für das Abenteuer A-Klasse. Das Spiel am Sonntag hat für uns einen ganz anderen Stellenwert als das Pokalhalbfinale vor vier Monaten. Wir wollen gegen einen etablierten A-Ligisten selbstbewusst auftreten und mit einem positiven Gefühl in die Saison starten.“

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15.30 Uhr in Straßenhaus). Neun Spiele, neun Siege: Die SG Ellingen geht nach einer perfekten Vorbereitung mit breiter Brust in den ersten Spieltag. Der Gast aus Neustadt konnte lediglich beim Amtspokal die beiden Vorrundenspiele gegen die B-Ligisten Kickers Westerwald und Windhagen II gewinnen, ansonsten gab es in den Testspielen drei Niederlagen und ein Unentschieden. Die Generalprobe am Dienstag ging auch in die Hose mit dem 1:2 im Pokal bei der SG Siershahn/Selters.

Am Mittwoch spielten:

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SV Roßbach/Verscheid 2:4 (1:1). Es war alles angerichtet für ein tolles Derby vor der stattlichen Kulisse von rund 300 Zuschauern. „Der Platz wurde noch rechtzeitig gemäht und die Bratwürstchen waren hervorragend. Was nicht gestimmt hat, war unsere Leistung, denn die war unterirdisch. Das war das Schlechteste, was ich von meiner Mannschaft seit einem Jahr gesehen habe. Das war eine Vollkatastrophe! Ich bin restlos bedient! Roßbach hat viel mehr investiert und verdient gewonnen“, ärgerte sich der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach maßlos über den verpatzten Saisonstart. Tore: 1:0 Rico Brenke (3.), 1:1 André Wagner (5.), 1:2 Marco Schäfer (50.), 1:3 Pascal Fasel (71.), 2:3 Tim Kallscheid (76.), 2:4 Marco Schäfer (90.+5). Gelb-Rote Karte: Max Hessler (SG Niederbreitbach) wegen wiederholter Unsportlichkeit (84.). Zuschauer: 300.