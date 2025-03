Kreis Neuwied. Der 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wird komplett am Sonntag ausgetragen. Während der SV Windhagen, die SG Vettelschoß/St. Katharinen und der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach sich berechtige Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen, geht es auch im Abstiegskampf heiß her, wo bereits der Tabellensiebte SV Ataspor Unkel den Blick nach unten richtet.

FV Rheinbrohl – SV Windhagen (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 0:3). Im November 2011, damals noch in der Kreisliga B Nord, gewann der FV Rheinbrohl letztmals gegen den SV Windhagen. Seitdem hagelte es sieben Niederlagen. Diese Statistik ist auch FVR-Trainer Carsten Bent nicht verborgen geblieben: „Wir haben es in den vergangenen Spielen gegen Windhagen nie geschafft, unseren Fußball auf den Platz zu bringen. In Anbetracht dessen und der Tabellenkonstellation ist Windhagen natürlich der Favorit. Aber wir haben einen guten Spirit in der Mannschaft, und das müssen wir am Sonntag wieder auf den Platz bekommen. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.“ Der Tabellenführer aus Windhagen möchte die erste Mannschaft sein, die in dieser Saison drei Punkte vom Rheinbrohler Hofacker entführt.

SV Ataspor Unkel – SV Roßbach/Verscheid (So., 14.30 Uhr in Bad Honnef/1:2). Beim SV Ataspor Unkel beklagt der Sportliche Leiter Julian Stahl neben zwei gesperrten Spielern noch zahlreiche Verletzte: „Wir bewegen uns derzeit auf sehr dünnem Eis. Roßbach wird alles geben, um den Abstiegsplätzen zu entkommen. Wir müssen aufpassen, selbst nicht weiter nach unten zu rutschen.“ Die Gäste holten in der Rückrunde erst einen Zähler und wollen den ersten Sieg unter dem neuen Coach Stefan Hertling erringen.

SC Bendorf-Sayn – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (So., 14.30 Uhr in Sayn/3:2). Das Tabellenschlusslicht aus Bendorf hatte das schwerstmögliche Auftaktprogramm nach der Winterpause mit den beiden Auswärtsspielen gegen Vettelschoß (2:2) und Windhagen (1:5). Mit der Ausbeute kann Trainer Lars Johannsen leben: „Wir konnten den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz um einen Punkt verringern. Jetzt gilt es, im ersten Heimspiel des Jahres drei Punkte zu holen.“ Der Niederbreitbach Coach Werner Mannebach ist nicht nur wegen der 2:3-Niederlage im Hinspiel gewarnt: „Ich schätze Bendorf wesentlich stärker ein, als es der Tabellenplatz ausdrückt. Wir selbst sind aber auch trotz der Niederlage gegen Vettelschoß ganz gut unterwegs und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Nach drei Trainingseinheiten in dieser Woche gehen wir gut vorbereitet und selbstbewusst in die Partie.“

SG DJK Neustadt-Fernthal – SG Haiderbach/Sessenbach (So., 14.30 Uhr in Fernthal/1:2). Nach dem wichtigen 1:0-Erfolg im Derby gegen Oberlahr möchte Neustadt auch das nächste Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden. Der Aufsteiger Haiderbach wartet immer noch auf den ersten Zähler in der Fremde. „Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, müssen wir dringend unsere miserable Auswärtsbilanz verbessern. Damit wollen wir gegen Neustadt-Fernthal anfangen und den Abstand zum direkten Konkurrenten zumindest nicht größer werden lassen“, gibt SGH-Coach Mike Weber einen Punkt als Minimalziel aus.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (So., 15 Uhr in Urbach-Dernbach/2:3). In der Rückrunde ist die SG Puderbach noch punktlos (vier Niederlagen, 6:18 Tore) und stellt mit 58 Gegentreffern die löchrigste Abwehr der Liga. Die SG Ellingen läutet bereits den Umbruch ein: Beim 0:1 gegen Türkiyemspor in der Vorwoche wurden mit Jannis Braasch, Felix Hahn, Julius Fuss und Tim Freitag gleich vier A-Jugendliche des Jahrgangs 2006 eingewechselt. „Das ist unsere Zukunft“, freut sich Trainer Erhan Evrem über die Talente aus dem eigenen Nachwuchs.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – VfL Oberlahr-Flammersfeld (So., 15 Uhr/6:0). Nach dem gelungenen Start ins Jahr mit zwei Siegen (7:0 Tore) will der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach im Titelkampf keine Federn lassen gegen den Neuling aus Oberlahr. Dem VfL fehlte bei den jüngsten beiden 0:1-Niederlagen die Durchschlagskraft im Angriff. Ein Hoffnungsschimmer ist die Rückkehr von Spielertrainer André Fischer, der nach monatelanger Verletzungspause in der Vorwoche gegen Neustadt mit einem Kurzeinsatz sein Comeback feierte.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SSV Heimbach-Weis (So., 15.30 Uhr in Vettelschoß/1:0). Mit dem siebten Sieg im neunten Heimspiel möchte die SG Vettelschoß weiter Druck ausüben im Kampf um den Aufstieg. Der SSV Heimbach-Weis kann nach dem 3:2-Sieg gegen Puderbach etwas befreiter aufspielen, hat angesichts von nur fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone aber auch nichts zu verschenken.