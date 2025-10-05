Trainerwechsel in Oberbieber Rheinbrohl schenkt Roßbach zum Winzerfest kräftig ein Daniel Korzilius 05.10.2025, 20:32 Uhr

i Kantersieg zum Winzerfest: Der FV Rheinbrohl (in Weiß) ging entschlossen zu Werke und setzte sich mit 6:1 gegen den SV Roßbach/Verscheid durch. Jörg Niebergall

Während die SG Ellingen ihre Position in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 stärkte, setzten die Verantwortlichen des VfL Oberbieber im Abstiegskampf ein Zeichen und trennten sich von ihrem Aufstiegstrainer. Die Maßnahme zeigte Wirkung.

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat die SG Ellingen als einzige Mannschaft aus den Top-Fünf gewonnen (7:2 gegen Niederbreitbach) und liegt als Tabellenzweiter jetzt nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (2:2 in Niederbieber).







