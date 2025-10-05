Während die SG Ellingen ihre Position in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 stärkte, setzten die Verantwortlichen des VfL Oberbieber im Abstiegskampf ein Zeichen und trennten sich von ihrem Aufstiegstrainer. Die Maßnahme zeigte Wirkung.
Lesezeit 3 Minuten
Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat die SG Ellingen als einzige Mannschaft aus den Top-Fünf gewonnen (7:2 gegen Niederbreitbach) und liegt als Tabellenzweiter jetzt nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (2:2 in Niederbieber).