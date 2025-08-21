Noch ist die Saison jung, doch erste Tendenzen lassen sich in der Kreisliga A2 nach den ersten beiden Spieltagen und den Pokalauftritten unter der Woche schon erkennen. Liefern die Frühstarter erneut ab?

Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wird am Freitagabend eröffnet mit dem Duell der beiden punktlosen Teams aus Heimbach-Weis und Oberlahr-Flammersfeld. Die Begegnung SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen SV Rheinbreitbach wurde auf Mittwoch, 10. September (20 Uhr), verlegt.

SSV Heimbach-Weis – VfL Oberlahr-Flammersfeld (Fr., 20 Uhr). „Mit Oberlahr treffen wir auf einen sehr robusten und unangenehm zu bespielenden Gegner mit sehr gefährlichen Offensivspielern. Wir werden in unserem Spiel mehr Klarheit und Zielstrebigkeit benötigen als zuletzt in Rheinbrohl, wenn wir die Punkte zu Hause behalten möchten“, erklärt der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian. Der SSV konnte am Mittwoch zwar Selbstvertrauen tanken durch den 3:1-Erfolg im Kreispokal bei der SG Neuwied, hat allerdings auch weniger als 48 Stunden Zeit zur Regeneration, während der Gast aus Oberlahr ausgeruht ist und die Woche nutzen konnte, wie Spielertrainer André Fischer berichtet: „Wir haben gut trainiert und bewusst die Fehler der letzten beiden Spiele thematisiert. Alle sind gut vorbereitet für ein schweres Auswärtsspiel.“

SG DJK Neustadt-Fernthal – SC Bendorf-Sayn (So., 14.30 Uhr in Fernthal). Nach dem 3:3 gegen Oberbieber möchte Neustadt im zweiten Heimspiel in Folge den ersten Saisonsieg erringen und sich für die 0:5-Schlappe in Bendorf am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison rehabilitieren. Beim SC Bendorf-Sayn konnte Trainer Lars Johannsen dem 0:2 gegen Ellingen etwas Positives abgewinnen: „Die Leistungssteigerung stimmt uns positiv, am Wochenende die ersten Punkte einzufahren.“

VfL Wied Niederbieber – FV Rheinbrohl (So., 14.30 Uhr). Beide Teams waren am Mittwoch in der zweiten Pokalrunde gefordert: Während Rheinbrohl trotz Führung bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg mit 1:2 verlor, setzte sich Niederbieber spektakulär beim TuS Asbach II durch. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit lag der VfL mit 0:2 zurück, rettete sich durch zwei späte Tore in die Verlängerung und gewann schließlich nach 120 Minuten mit 5:2. Dementsprechend gut gelaunt ist der Niederbieberer Coach Christian Roscher: „Der Auftakt hat Spaß gemacht, jetzt gilt es weiterhin in allen Einheiten viel zu investieren und fokussiert zu bleiben. Ich halte Rheinbrohl für eines der Top-3-Teams der Liga. Wir werden weiterhin demütig bleiben und zu Hause versuchen, mutig unsere Chance zu suchen.“

Der Rheinbrohler Trainer Carsten Bent warnt vor der anhaltenden Aufstiegseuphorie des Gegners: „Niederbieber hat einen Traumstart hingelegt und wird uns zurecht mit breiter Brust auf dem heimischen Rasenplatz empfangen. Dennoch haben wir auch wir unsere Stärken, die wir in Niederbieber auf den Platz bringen möchten. Wenn uns das gelingt, dann können wir erfolgreich sein.“

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – VfL Oberbieber (So., 15 Uhr in Niederbreitbach). Nein, es läuft noch nicht rund bei der SG Niederbreitbach, die nach zwei Niederlagen in der Meisterschaft unter der Woche auch im Pokal die Segel streichen musste nach einer 0:3-Niederlage bei der SG Hundsangen II. „Wir wollen nicht nur, sondern wir müssen punkten. Wir dürfen auf keinen Fall nach dem Spiel mit leeren Händen dastehen. Die personelle Besetzung interessiert mich nicht. Jeder, der auf dem Platz steht, weiß, um was es geht und was er zu tun hat“, sieht der Wiedtaler Coach Werner Mannebach sein Team bereits früh in der Saison unter Druck. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Rheinbreitbach schenkte der Neuling VfL Oberbieber beim 3:3 gegen Neustadt in der Schlussphase eine 3:1-Führung her und wird nun bestrebt sein, die Konzentration über die gesamte Spielzeit hochzuhalten.

SG Herschbach-Schenkelberg – SV Roßbach/Verscheid (So., 15 Uhr). Nach dem ersten Saisonsieg geht der Herschbacher Trainer Markus Griebe das Heimspiel gegen Roßbach entspannt an: „Der SV Roßbach/Verscheid hat sich im Sommer qualitativ enorm verstärkt und wird am Ende der Saison unter den Top Fünf der Liga sein. Wir freuen uns auf genau diese Herausforderungen in der A-Klasse.“ Ähnlich sieht es sein Gegenüber Yannic Böcking: „Wir freuen uns auf ein gutes Spiel mit einem guten Gegner. Wir müssen als Mannschaft geschlossen arbeiten und werden auch dort versuchen zu punkten.“

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – FC Lion’s Ransbach (So., 15.30 Uhr in Willroth). Zwei Siege und 10:0 Tore: Der Start hätte für die SG Ellingen kaum besser laufen können. Beim FC Lion’s Ransbach geriet nach dem fulminanten 7:1-Auftakerfolg in Heimbach-Weis etwas Sand ins Getriebe. Zunächst verlor der Aufsteiger sein Liga-Spiel gegen Niederbieber mit 1:4, und am Mittwoch schied der Finalist der Vorsaison aus dem Kreispokal aus. Beim FV Engers II verloren die Westerwälder mit 1:2, einen Treffer für Engers erzielte dabei Justin Willma, der drei Tage zuvor noch 13 Minuten im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gespielt hatte. Lion’s-Coach Selim Akarsu will die Negativerlebnisse ausblenden: „Gegen Ellingen, einen der großen Favoriten der Liga, ist unser Ziel klar: Den Favoriten ärgern und zeigen, dass wir es besser können.“