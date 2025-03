In der Kreisliga A2 wusste das Spitzenquartett zu überzeugen, sodass es in der Tabelle keine Verschiebungen gab. Dafür sorgte Aufsteiger SG Haiderbach für einen Wechsel am Ende des Klassements.

Während sich die ersten vier Mannschaften der Tabelle am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 keine Blöße gaben, feierten im Abstiegskampf der SSV Heimbach-Weis und die SG DJK Neustadt-Fernthal wichtige Siege in direkten Duellen. Für ein Ausrufezeichen sorgte Neuling SG Haiderbach, der nach dem 5:0-Kantersieg gegen den SV Ataspor Unkel die „rote Laterne“ an den SC Bendorf-Sayn weitergab.

SV Windhagen – SC Bendorf-Sayn 5:1 (2:0). Der Windhagener Trainer Enes Özbek war zufrieden: „Wir waren vom Anpfiff bis zum Ende dominant. Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist die Chancenverwertung. Wir hätten zur Pause schon 4:0 führen müssen. Wir sind in der zweiten Halbzeit zu lässig aus der Kabine gekommen und wurden durch ein Traumtor aus 35 Metern bestraft. Danach haben wir fünf Minuten gewackelt, ehe wir wieder eine Schippe draufgelegt und souverän gewonnen haben.“ Tore: 1:0, 2:0 Dongyeon Yoo (10., 17.), 2:1 Lucas Zöller (56.), 3:1 Edon Klinaku (75.), 4:1 Can Sülzen (86.), 5:1 Muhammet Bayraktar (89.). Zuschauer: 100.

SV Roßbach/Verscheid – FV Rheinbrohl 1:2 (0:1). Die Gäste gingen früh in Führung. „Die erste Halbzeit haben wir verpennt, die ging klar an Rheinbrohl. In der zweiten Hälfte haben wir unser wahres Gesicht gezeigt. Ein 1:1 wäre gerecht gewesen“, fand der Roßbacher Trainer Stefan Hertling. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Knieverletzung des Rheinbrohler Torwarts Felix Muders, die für eine 20-minütige Unterbrechung sorgte. Tore: 0:1 Yannik Stutzke (3.), 1:1 Nick Lindermann (60.), 1:2 Djibril Diallo (78.). Zuschauer: 120.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Vettelschoß/St. Katharinen 0:3 (0:1). Der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach war trotz der Niederlage nicht geknickt: „Meine Mannschaft wurde unter Wert geschlagen. Wir haben sehr gut gespielt und den Gegner teilweise eingeschnürt. Wir hätten wahrscheinlich noch bis zum nächsten Morgen spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Solche Tage gibt es manchmal. Die Gäste waren etwas cleverer und haben deshalb die Punkte mitgenommen.“ Tore: 0:1 Luke Steinebach (21.), 0:2 Simon Hardt (48., Eigentor), 0:3 Elvin Dobreva (75.). Zuschauer: 150.

SG Haiderbach/Sessenbach – SV Ataspor Unkel 5:0 (4:0). Nach dem ersten Sieg unter seiner Leitung war der neue Haiderbach-Coach Mike Weber begeistert: „Das war eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Die Zuschauer konnten von der ersten Minute an sehen, dass wir unbedingt wollten und mussten. Wille und Kampf haben gestimmt, dazu kamen sehr viele gute fußballerische Momente.“ Tore: 1:0 Maximilian Kalski (14.), 2:0 Finn Börder (21., Handelfmeter), 3:0, 4:0, 5:0 Boris Leicher (37., 45.+4, 87.). Gelb-Rote Karte: Eray Essiz (SV Ataspor Unkel) wegen wiederholten Meckerns (84.). Zuschauer: 125.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG DJK Neustadt-Fernthal 0:1 (0:1). Das Derby war vom Kampf geprägt. „Das war kein schönes Spiel. Es gab viele Nickligkeiten und Foulspiele und nur wenige Torchancen. Der Schiedsrichter hat sich dem schwachen Niveau leider angepasst“, sagte der Oberlahrer Vorsitzende Rainer Wilfert. Tore: 0:1 Philipp Hallerbach (15.). Zuschauer: 200.

SSV Heimbach-Weis – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach 3:2 (1:1). Der Heimbach-Weiser Coach Sven Adamczewski hatte eine sehr intensive Begegnung gesehen: „Wir haben die Situation gut angenommen. Gegen kämpferisch starke Puderbacher haben wir es versäumt, den Sack früher zuzumachen. Hinten raus war es ein verdienter Sieg.“ Tore: 0:1 Fabio Licht (23.), 1:1 David Krause (38.), 2:1 Yannis Nink (48.), 3:1 Leon Emmerich (90., Foulelfmeter), 3:2 Fabio Licht (90.+5). Zuschauer: 120.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 0:1 (0:0). Die 130 Zuschauer in Straßenhaus sahen ein interessantes Spiel mit vielen packenden Duellen. „Die erste Hälfte gehörte uns. Wir hatten Ball und Gegner im Griff, haben aber leider drei hundertprozentige Chancen ausgelassen. Wir haben dem Titelkandidaten alles abverlangt. Der Gegner ist einmal durchgebrochen und hat seine Chance eiskalt genutzt. Es ist extrem bitter, dass wir mit leeren Händen dastehen“, ärgerte sich Ellingens Trainer Erhan Evrem nach der knappen Niederlage gegen seinen Ex-Klub. Tor: 0:1 Mehmet Akgün (80.). Zuschauer: 130.