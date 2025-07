Nur ein Spieler hat sich nach dem Aufstieg vom SV Rheinbreitbach verabschiedet. Es sollte also noch genügend Euphorie aus dem Sommer vorhanden sein, um auch in einem Jahr im Kreisoberhaus vertreten zu sein.

Als der SV Rheinbreitbach zum Abschluss der Saison 2021/22 letztmals ins Kreisoberhaus aufstieg, endete der Aufenthalt in der Kreisliga A nach zwei Jahren. „Ich hoffe, dass wir uns diesmal von den Abstiegsplätzen fernhalten können und im besten Fall gar nicht erst unten reinrutschen. Aber das wird natürlich schwierig“, sagt Trainer Udo Hillebrand.

Ferien in NRW bereiten Sorgen

Zwei Faktoren machen ihm Mut, dass man den Weg aus dem Fahrstuhl findet. Die A-Jugendlichen, die vor einem Jahr in den Seniorenbereich wechselten, haben sich gut entwickelt, außerdem soll die Aufstiegseuphorie nachwirken. Die ersten Saisonwochen bereiten Hillebrand ein paar Sorgen. Weil in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien später enden, befinden sich in den ersten Saisonwochen noch einige Rheinbreitbacher im Urlaub.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen weiterhin auf Adrian Glos. Obwohl er häufiger fehlte, kam der SV-Torjäger auf 23 Liga-Treffer. Aus dem Aufstiegsteam fehlt in der neuen Runde lediglich Kai Ewers, der seine Laufbahn beendet hat.