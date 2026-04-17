Kreisliga A1: 21. Spieltag Rennerod will in Neitersen ein anderes Gesicht zeigen Jona Heck

René Weiss 17.04.2026, 10:24 Uhr

i Tom Micha Duisenberg (am Ball) und Niklas Rosenkranz (in Blau) wollen die Tabellenführung der Weitefelder in Wissen behaupten. Nick Loewen (in Schwarz-Rot) und die SG Rennerod sind auf Wiedergutmachung aus. Manfred Böhmer/balu

Spannung in der Kreisliga A1: Weitefeld will nach dem 10:2-Kantersieg die Spitze verteidigen, während Rennerod auf Wiedergutmachung drängt. Atzelgift will nach dem ersten Heimsieg der Saison nachlegen.

﻿Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 will der Spitzenreiter aus Weitefeld den 10:2-Sieg gegen Rennerod in Wissen bestätigen. Rennerod hingegen will ein anderes Gesicht zeigen. In Mittelhof treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, Atzelgift will nach dem ersten Heimsieg auch auswärts punkten.







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