Durch einen souveränen Heimsieg des Tabellenzweiten VfB Wissen II gegen die ligaführende SG Herschbach/Girkenroth/Salz rückt die Spitze der Fußball-Kreisliga A1 enger zusammen. Vom Spitzen-Sextett strauchelte nur die SG Guckheim/Kölbingen, die durch eine überraschende Niederlage drei Plätze einbüßte. Am unteren Ende der Tabelle feierte der VfB Niederdreißbach einen hart erkämpften, aber eminent wichtigen Heimsieg.

SG Mittelhof/Niederhövels – SG Guckheim/Kölbingen 3:2 (0:1). Ein überraschender Sieg der Mittelhofer über die starken Gäste. In der 17. Minute brachte Pierre Memel die Guckheimer in Führung, kurz nach der Pause (49.) konnte Pascal Binneweiß ausgleichen. Nur fünf Minuten später brachte Alexander Leonardo Kolb die Gäste aber wieder in Führung, doch diesmal konnte Spielertrainer Michael Trautmann in der 63. Minute ausgleichen. In der 71. Minute sah sein Bruder Sebastian Trautmann dann zunächst die Rote Karte nach einer Tätlichkeit, ehe Philipp Bedranowsky zwei Minuten später in Unterzahl den Siegtreffer erzielte. „Das waren heute unerwartete drei Punkte, aber das Team hat es gut gemacht. So unnötig wie die verlorenen drei Punkte in der letzten Woche waren, umso mehr freuen wir uns heute“, so Trautmann.

SV Adler Niederfischbach – SG Hammer Land Bruchertseifen 4:2 (3:1). Ein hochverdienter Sieg der „Adlerträger“, die zahlreiche Chancen liegen ließen und weitaus höher gewinnen hätten können. „In der ersten Halbzeit haben wir gespielt wie Deutschland gegen Italien, zu Beginn der zweiten Hälfte fühlte ich mich auch an das Spiel erinnert. Wir hatten zahlreiche Torchancen, hatten fünfmal Alu-Pech und haben noch einen Elfmeter verschossen“, so SV-Trainer Jörg Mockenhaupt. Justus Schomers (2.), Erdem Civelek (8.) und Julian Wagner (30.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Yanick Tsannang mit der letzten Aktion im ersten Durchgang verkürzen konnte (45.). Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 50. Minute sorgte Daniel Müller wieder für Spannung in der Partie, die von den „Föschbern“ weiter klar dominiert wurde. Da die Hausherren ihre Chancen aber liegenließen, blieb es unnötig spannend, auch noch als Civelek in der 87. Minute einen Foulelfmeter an die Latte schoss. Zwei Minuten später machte er dann mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie.

DJK Friesenhagen – VfB Niederdreisbach 2:3 (0:2). Ein eminent wichtiger Sieg der Niederdreisbacher im Abstiegskampf, die durch den Sieg an Schönstein und Neunkirchen vorbeizogen und wieder über dem Strich stehen. Sandro Josten brachte den VfB in der 38. Minute in Führung, fünf Minuten später legte Maximilian Ermert nach. Nach dem Treffer von Lukas Fries in der 55. Minute schien die Partie entschieden, doch die Friesenhagener gaben nicht auf und kamen durch Treffer von Spielertrainer Patrick Kroll (72.) und Tom Reimann (79.) noch einmal in die Partie zurück. „Wir hatten Minimum einen Punkt verdient, hatten die bessere Spielanlage und die besseren Chancen. Aber eine gute Halbzeit alleine reicht halt nicht“, so DJK-Trainer Kroll. „Ich bin mehr als zufrieden, das war ein ganz wichtiger Dreier für uns. Friesenhagen hat nicht aufgesteckt und hätte einen Punkt verdient gehabt“, so VfB-Trainer Dennis Reder.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SF Schönstein 5:1 (4:1). In einer furiosen Anfangsphase legten die Westerburger frühzeitig den Grundstein für den Dreier. Der Rheinlandligaerfahrene Albert Kudrenko mit zwei Toren (4., 7.) und Jonas Zimmermann (8.) sorgten für eine klare Führung nach nicht einmal zehn Minuten. Sebastian Simon konnte zwar in der 18. Minute für die Sportfreunde verkürzen, doch erneut Zimmerman stellte kurz vor der Pause (42.) den alten Abstand wieder her. In der 62. Minute traf dann Louis Klöckner zum Endstand. „Wir haben das Spiel klar dominiert und hätten höher gewinnen müssen. Nach dem schnellen Dreierpack zu Beginn haben wir Schönstein kurz zurückkommen lassen, haben dann aber das wichtige vierte Tor noch vor der Pause gemacht“, so Westerburgs Trainer Patrick Weber.

SG Weitefeld-L./F./.N./M. – SG Herdorf 6:1 (4:0). Nach dem klaren Sieg im Lokalderby sind die Weitefelder endgültig in der Spitzengruppe und im Meisterschaftskampf angekommen. Bereits vor der Pause war die Partie nach Toren von Tim Lennart Schneider (6.), Fabian Lohmar (24., 28.) und Jan Niklas Mockenhaupt (40.) entschieden. Die Herdorfer konnten zwar in der 61. Minute durch Jannis Stock verkürzen, doch erneut Schneider (65.) und Mockenhaupt (67./Foulelfmeter) machten das halbe Dutzend noch voll und revanchierten sich für die Hinspielniederlage. „Das Ergebnis hätte noch klarer ausfallen müssen, wir haben noch einige Chancen vergeben, Herdorf hatte nichts entgegenzusetzen“, so Weitefelds Sportlicher Leiter Manfred Ebener.

i Der Spitzenreiter patzt: So konsequent wie in dieser Szene konnte die SG Herschbach (in Schwarz von links: Julian Hannappel und Manuel Gro?) die Spieler des VfB Wissen II nicht immer stören. Jona Heck und Tim Leidig (in blau von vorne nach hinten) jubelten über einen 3:0-Heimsieg des ersten Verfolgers. Manfred Böhmer

VfB Wissen II – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 3:0 (1:0). Die Wissener fuhren im Spitzenspiel auf dem Hartplatz einen verdienten Sieg ein und rücken dem Tabellenführer bis auf zwei Punkte auf die Pelle. Micha Fuchs brachte den VfB in der 37. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung und erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Für den Endstand sorgte Lorenz Klein weit in der Nachspielzeit nach sehenswerter Vorarbeit von VfB-Spielertrainer Emre Bayram (90.+9). „Der Sieg für uns geht in Ordnung. Wir haben wenig zugelassen, waren in den Zweikämpfen da und waren in der Offensive konsequent“, so Wissens Bayram.

SG Lasterbach Neunkirchen – SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck 0:3 (0:0). Ein aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg der Renneroder, der die Abstiegssorgen bei den Neunkirchenern, die nun nur noch einen Punkt über dem Strich sind, vergrößerte. David Quandel traf in der 56. Minute zur Gästeführung und in der Nachspielzeit (90.+1) zum Endstand, dazwischen hatte Niklas Hölper (85.) für die Renneroder eingenetzt.