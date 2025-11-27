Nachholspiele der Kreisligen Rennerod überwintert nach Kantersieg an der A1-Spitze Moritz Hannappel 27.11.2025, 13:10 Uhr

i Punkteteilung auf dem Betzdorfer Kunstrasen: Die SG Wallmenroth (in Blau) und die SG Atzelgift (grünes Trikot) trennten sich im Nachholspiel torlos voneinander. Manfred Böhmer/balu

Nun sind alle Kreisliga-Teams aus dem Westerwaldkreis und Kreis Altenkirchen in der wohlverdienten Winterpause. Unter der Woche konnten noch drei zuvor ausgefallene Spiele nachgeholt werden.

Drei Nachholpartien standen unter der Woche in den Kreisligen A1 und B1 noch auf dem Plan.Kreisliga A1VfB Wissen II – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 0:5 (0:4). „Von Beginn an waren wir die klar dominierende Mannschaft und Wissen in allen Belangen überlegen“, berichtet Gäste-Trainer Sebastian Boddenberg, der seinen Spielern ein Sonderlob mit in die Winterpause schickte: „Ein großes Kompliment an meine ...







Artikel teilen

Artikel teilen