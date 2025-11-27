Rennerod überwintert nach Kantersieg an der A1-Spitze

Nun sind alle Kreisliga-Teams aus dem Westerwaldkreis und Kreis Altenkirchen in der wohlverdienten Winterpause. Unter der Woche konnten noch drei zuvor ausgefallene Spiele nachgeholt werden.
Lesezeit 1 Minute
Drei Nachholpartien standen unter der Woche in den Kreisligen A1 und B1 noch auf dem Plan.Kreisliga A1VfB Wissen II – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 0:5 (0:4). „Von Beginn an waren wir die klar dominierende Mannschaft und Wissen in allen Belangen überlegen“, berichtet Gäste-Trainer Sebastian Boddenberg, der seinen Spielern ein Sonderlob mit in die Winterpause schickte: „Ein großes Kompliment an meine ...