Kreisliga A1: 12. Spieltag Rennerod trifft gegen Mittelhof acht Mal in 45 Minuten Jens Kötting 26.10.2025, 20:04 Uhr

i Fabian Lohmar (in Blau) und seine SG Weitefeld drehten das Topspiel gegen Jakob Benner (in Weiß) und die SG Alpenrod und bleiben damit weiterhin Tabellenführer der Kreisliga A1. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga A1 feierte die SG Rennerod einen 8:1-Kantersieg gegen die SG Mittelhof. Das Kuriose: Alle neun Treffer fielen erst im zweiten Spielabschnitt. Weitefeld dreht währenddessen das Topspiel gegen Alpenrod und bleibt weiter Erster.

Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 feierte die SG Rennerod einen Kantersieg gegen Mittelhof. Die SG Weitefeld setzte sich im Topspiel gegen die SG Alpenrod knapp durch. In der unteren Tabellenhälfte verschafften sich der VfB Wissen II und die SG Altenkirchen zumindest ein wenig Luft.







