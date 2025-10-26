In der Fußball-Kreisliga A1 feierte die SG Rennerod einen 8:1-Kantersieg gegen die SG Mittelhof. Das Kuriose: Alle neun Treffer fielen erst im zweiten Spielabschnitt. Weitefeld dreht währenddessen das Topspiel gegen Alpenrod und bleibt weiter Erster.
Lesezeit 4 Minuten
Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 feierte die SG Rennerod einen Kantersieg gegen Mittelhof. Die SG Weitefeld setzte sich im Topspiel gegen die SG Alpenrod knapp durch. In der unteren Tabellenhälfte verschafften sich der VfB Wissen II und die SG Altenkirchen zumindest ein wenig Luft.