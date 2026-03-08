Ein intensives Spiel lässt den bisherigen Primus ein wenig straucheln. Nutznießer ist der langjährige Bezirksliga-Dino aus Weitefeld und Umgebung. Mittelhof lässt es derweil auf einem Ausweichplatz krachen. Drei Spiele enden 2:2.
Lesezeit 4 Minuten
Nach dem Restart hat die Kreisliga A1 einen alleinigen Tabellenführer. Der bisherige Primus (dank des besseren Torverhältnisses) aus Rennerod musste sich mit einem Remis in Niederfischbach begnügen und hinkt nun zwei Punkte hinter der SG Weitefeld zurück.