A1-Tabellenführung wechselt Rennerod muss Weitefeld nach Remis etwas ziehen lassen Jens Kötting 08.03.2026, 23:21 Uhr

i Philip Hommel (grünes Trikot), der in dieser Szene im letzten Moment von Wissens Marlon Schumacher (links) gestört werden konnte, brachte das Schlusslicht aus Atzelgift mit 1:0 in Führung. Am Ende sprang beim 2:2 gegen die VfB-Reserve aber nur ein Zähler heraus. Volker Horz

Ein intensives Spiel lässt den bisherigen Primus ein wenig straucheln. Nutznießer ist der langjährige Bezirksliga-Dino aus Weitefeld und Umgebung. Mittelhof lässt es derweil auf einem Ausweichplatz krachen. Drei Spiele enden 2:2.

Nach dem Restart hat die Kreisliga A1 einen alleinigen Tabellenführer. Der bisherige Primus (dank des besseren Torverhältnisses) aus Rennerod musste sich mit einem Remis in Niederfischbach begnügen und hinkt nun zwei Punkte hinter der SG Weitefeld zurück.







