Rückstand schmilzt auf 1 Punkt Rennerod kann Weitefelds Ausrutscher nur bedingt nutzen Désirée Rumpel 15.03.2026, 23:33 Uhr

i Anders als in dieser Szene, in der Niklas Hölper (rechts) seinen Gegenspieler Lars Radermacher bedrängt, brachte eher der Tabellenelfte SG Gebhardshainer Land den Favoriten aus Rennerod und Umgebung ins Straucheln. Der Tabellenzweite war mit dem Remis gut bedient. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Im Topspiel zog der Spitzenreiter an einem „gebrauchten Tag“ den Kürzeren. Bleibt aber weiter ganz vorne, da der erste Verfolger bei einem Abstiegskandidaten Punkte liegen ließ. Auch weitere Kellerkinder konnten wichtige Punkte sammeln.

In der Fußball-Kreisliga A1 konnte Verfolger SG Rennerod die Heimniederlage von Tabellenführer SG Weitefeld gegen die SG Wallmenroth nach dem eigenen Remis nur bedingt nutzen. Trotzdem schmilzt der Vorsprung des Spitzenreiters auf nur noch einen Zähler.







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