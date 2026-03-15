Im Topspiel zog der Spitzenreiter an einem „gebrauchten Tag“ den Kürzeren. Bleibt aber weiter ganz vorne, da der erste Verfolger bei einem Abstiegskandidaten Punkte liegen ließ. Auch weitere Kellerkinder konnten wichtige Punkte sammeln.
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In der Fußball-Kreisliga A1 konnte Verfolger SG Rennerod die Heimniederlage von Tabellenführer SG Weitefeld gegen die SG Wallmenroth nach dem eigenen Remis nur bedingt nutzen. Trotzdem schmilzt der Vorsprung des Spitzenreiters auf nur noch einen Zähler.