Alle drei A1-Ligisten aus dem Westerwaldkreis starten am Sonntag in die Restsaison. Die einen wollen ganz oben bleiben, die anderen noch ein paar Plätze klettern. Für das Schlusslicht geht es darum, die Tabelle auszublenden.
Die Westerwälder Teams in der Kreisliga A1 haben sich zum Jahresstart einiges vorgenommen.SV Niederfischbach – SG Rennerod (So., 15 Uhr). „Trotz der wetterbedingt schwierigen Vorbereitung habe ich das Gefühl, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind“, sagt Trainer Sebastian Boddenberg, der mit Tabellenführer Rennerod dem Pflichtspielstart ins Jahr 2026 entgegenfiebert.