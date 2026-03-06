A1: WW-Teams vor dem Restart Rennerod, Alpenrod und Atzelgift haben klare Ziele Marco Rosbach 06.03.2026, 08:14 Uhr

i Sebastian Boddenberg (links) und Marius Herkersdorf von der SG Rennerod fiebern dem Restart in der Kreisliga A1 entgegen. Für das erste Spiel in Niederfischbach hat Trainer Boddenberg einen klaren Anspruch. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Alle drei A1-Ligisten aus dem Westerwaldkreis starten am Sonntag in die Restsaison. Die einen wollen ganz oben bleiben, die anderen noch ein paar Plätze klettern. Für das Schlusslicht geht es darum, die Tabelle auszublenden.

Die Westerwälder Teams in der Kreisliga A1 haben sich zum Jahresstart einiges vorgenommen.SV Niederfischbach – SG Rennerod (So., 15 Uhr). „Trotz der wetterbedingt schwierigen Vorbereitung habe ich das Gefühl, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind“, sagt Trainer Sebastian Boddenberg, der mit Tabellenführer Rennerod dem Pflichtspielstart ins Jahr 2026 entgegenfiebert.







Artikel teilen

Artikel teilen