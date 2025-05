Was für eine Spannung in der Kreisliga A 5: Erst am letzten Spieltag, oder nun frühestens an diesem, wird entschieden, wer Zweiter wird und wer absteigt.

Am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 wurde die letzte Entscheidung im Abstiegskampf vertagt. Gleich vier Mannschaften müssen weiterhin bangen, während auch der Kampf um den zweiten Rang äußerst spannend bleibt. Nicht zuletzt, weil der FC Plaidt Meister SG Westum/Löhndorf die erste Saisonniederlage zugefügt hat.

SC Saffig - SG Weißenthurm 4:1 (1:1)

Viel besser hätte der Nachmittag aus Sicht des SC Saffig nicht verlaufen können. Am Wochenende des traditionellen Straßenturnieres, das im Anschluss an die Partie folgte, feierten die zum Saisonende scheidenden, langjährigen Leistungsträger Claudius Half, Steven Bräuer und Constantin Bourmer einen perfekten Heimabschluss, wobei sich Letztgenannter sogar in die Torschützenliste eintrug. Zudem festigten die Hausherren den vierten Tabellenrang.

„Es ist schon fast ein bisschen kitschig. Die Jungs waren alle an mindestens einem Tor beteiligt. Wir können jetzt schon von einer wirklich guten Saison sprechen“, freute sich Saffigs Trainer Sascha Müller. „Wir hatten ausreichend Chancen, haben uns aber nicht belohnt. Glückwunsch an Saffig. Sie waren effizienter“, befand Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner. Torfolge: 1:0 Hector Salazar (11.), 1:1 Arden Marazyan (35.), 2:1 Bourmer (63.), 3:1 Max Kossmann (73.), 4:1 Florian Weissohn (90.).

SG Landskrone Heimersheim - SC Bad Bodendorf 4:1 (2:1)

Die SG Landskrone hat weiterhin alle Chancen auf die Entscheidungsrunde um den Aufstieg. Im letzten Heimspiel siegte die „Gerguri-Elf“ gegen den formschwachen SC Bad Bodendorf. Trotz Rückstandes nach einem Tor von Manuel Baltes (7.) und eines verschossenen Elfmeters (39.) sorgten Treffer von Peter van Weenen (18., 25.), Clemens Klaus (65.) und Tim Hecker (70.) für recht klare Verhältnisse.

„Wir hätten das Spiel noch früher entscheiden müssen, nehmen jetzt aber einfach die Punkte mit und freuen uns auf die Entscheidung am letzten Spieltag“, kommentierte Gerguri. Demgegenüber meinte Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer: „Wenn du Woche für Woche drei oder mehr Tore bekommst, fehlt es an defensiver Stabilität und Konsequenz. Unser Torhüter Jannis Koch hat uns lange im Spiel gehalten.“

Grafschafter SG - SV Remagen 1:3 (0:0)

Die Lage im Abstiegskampf hat sich nochmals zugespitzt. Im direkten Duell gewann der SV Remagen in der Grafschaft und zog in der Tabelle mit den Hausherren gleich. Beide Teams liegen zwei Zähler vor einem Abstiegsrang. Im Anschluss an torlose erste 45 Minuten brachte Ermin Beshiri die Gäste in Führung (47.), bevor Niklas Alfonso Ibanez erhöhte (60.). Die GSG verkürzte daraufhin durch Leon Feldmann (64.), ehe Milot Istogu mit dem 3:1 die Vorentscheidung markierte (79.).

„Lange haben sich beide Mannschaften neutralisiert, bis nach der Pause der Puls nach oben ging. Ich bin sehr zufrieden, gerade weil einige Spieler angeschlagen waren. Wir müssen es jetzt nächste Woche aber noch fixmachen“, richtete Remagens Trainer Tarek Mazih trotz der wichtigen Zähler den Blick gleich wieder nach vorne. „Wir haben nicht 100 Prozent auf den Platz bekommen. Remagen war griffiger und bissiger. Heute ist der Frust daher groß“, sagte Grafschafts Sportlicher Leiter Martin Thelen.

SG Westum/Löhndorf - FC Plaidt 1:2 (1:1)

Es ist doch noch passiert. Erstmals in dieser Saison mussten sich die Kombinierten aus Westum und Löhndorf geschlagen geben. Demgegenüber geht der FC Plaidt dank des Erfolges punktgleich mit der SG Landskrone im Kampf um den zweiten Platz ins letzte Spiel. Zum Mann des Tages avancierte dabei Timm Liss, der die frühe Westumer Führung durch Top-Torjäger Thomas Enke (11.) quasi im Alleingang drehte (40., 55.).

„Wir waren heute wirklich gut und haben 75 Minuten lang bis auf die Chancenverwertung alles richtig gemacht. Dennoch möchte ich Westum an dieser Stelle zur starken Saison gratulieren“, gab Plaidts Trainer Kai Wagner zu Protokoll. Westums Erfolgstrainer Tomas Lopez konnte die erste Saisonniederlage verkraften. „Kein Vorwurf an die Jungs heute. Es haben die letzten vier oder fünf Prozent und ein bisschen Glück gefehlt.“

DJK Plaidt - SG Inter Sinzig/Bad Breisig 2:3 (1:2)

Die „Adler“ aus Plaidt haben den vorzeitigen Klassenverbleib verpasst. Am Pommerhof unterlag der Aufsteiger gut aufgelegten Gästen vom Rhein. Damit muss in der nächsten Woche ein Zähler gegen das Schlusslicht aus Kruft her, um ein weiteres Jahr im Kreisligaoberhaus aus eigener Kraft zu sichern. „Es ist sehr ärgerlich. In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht. Im zweiten Durchgang hatten wir Chancen zum Ausgleich, haben diese aber nicht genutzt“, berichtete Plaidts Trainer Dennis Niederprüm. „Kompliment an die Jungs. Wir haben eine gute Leistung auf den Platz gebracht und hinten raus leidenschaftlich verteidigt“, analysierte Gästecoach Jacques Daoud. Tore: 0:1 Lulzim Neziri (8.), 0:2 Amjad Daoud (14.), 1:2 Oliver Pung (18.), 1:3 Neziri (55.), 2:3 Lucas Saftig (77.).

SG Vinxtbachtal Brohl - SG Ettringen/St. Johann 4:2 (3:1)

Im Vinxtbachtal ist die Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben geblieben. Dank des Sieges über die Gäste vom Hochsimmer geht die Mannschaft von Trainer Dennis Schütz mit zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer in den letzten Spieltag, wo es zur SG Weißenthurm geht.

„Wir haben noch eine Chance, und die wollen wir nutzen. Nur ein Sieg kann helfen. Daher ist die Ausgangslage klar. Heute war es eine durchweg gute Leistung“, sagte Schütz. Tore: 0:1 Leander Mombaur (13.), 1:1 Fabian Groß (20.), 2:1 Tim Aus der Wieschen (30.), 3:1 Groß (42.), 4:1 Patrick Melcher (59.), 4:2 Eike Idczak (90.).