An einem mit zahlreichen Derbys gespickten 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Westum/Löhndorf auch die SG Vinxtbachtal Brohl geschlagen. Im Abstiegskampf hat sich die Lage derweil aufgrund des nächsten Sieges des SV Remagen zugespitzt.

SG Westum/Löhndorf – SG Vinxtbachtal Brohl 3:1 (1:1)

Auch im 20. Ligaspiel ist der Spitzenreiter aus Westum ungeschlagen geblieben. Gegen die Kombinierten aus dem Vinxtbachtal brachte ein Eigentor von Christian Heuser (13.) die Führung, ehe die gut aufgelegten Gäste in Person von Nico Marx (19.) verdient ausglichen. Letztendlich entschied aber einmal mehr die größere Effektivität zugunsten des Tabellenführers: Tim Palm (52.) und Lukas Nachtsheim (76.) bescherten den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

„Wir haben in der ersten Halbzeit vieles vermissen lassen und uns zumindest in Sachen Wille danach gesteigert. Am Ende haben wir durch unsere Effektivität gewonnen“, befand Westums Trainer Tomas Lopez. „Wir hätten zur Pause 3:1 führen müssen und haben uns auch insgesamt sehr gut verkauft. Am Ende stehen wir aber wieder ohne Punkte da“, kommentierte Vinxbachtal-Trainer Dennis Schütz.

SC Saffig – DJK Plaidt 5:0 (2:0)

Das klare Ergebnis zugunsten des SC Saffig spiegelte im Derby nicht wirklich den Spielverlauf wider. Besonders im ersten Durchgang waren die „Adler“ die gefälligere Mannschaft, ließen eigene Möglichkeiten aber ungenutzt, während die Hausherren durch ein Eigentor von Kevin Lewerenz (42.) und einen Treffer von Max Kossmann (45.) unmittelbar vor der Pause auf die Siegerstraße einbogen. Constantin Bourmer (56.), Niklas Liesenfeld (62.) und Tim Schleich (72.) schraubten nach der Pause das Ergebnis in die Höhe.

„Das Ergebnis hat nicht viel mit dem Verlauf zu tun, so ehrlich müssen wir sein. Vorne waren wir enorm effektiv, hinten hat uns Lars quasi alleine die Null gehalten“, räumte Saffigs Trainer Sascha Müller ein. „Glückwunsch nach Saffig. Den Spielverlauf lasse ich heute unkommentiert“, war Plaidts Trainer Dennis Niederprüm bedient.

Grafschafter SG – SG Landskrone Heimersheim 3:4 (2:2)

Das pure Drama beim Derby in der Grafschaft. In einer Partie mit mehreren Wendungen brachte ein Eigentor (78.) und ein Treffer von Joker Tim Rieder (84.) den Gästen einen schmeichelhaften Sieg. Während die Mannschaft von Trainer Bekim Gerguri dadurch ihre Chance auf den Relegationsplatz bewahrt, liegen die Hausherren nun nur noch einen Punkt vor einem Abstiegsrang.

„Der Sieg ist eigentlich unverdient. Grafschaft hat uns am Leben gelassen und wir haben das Spiel von der Bank gedreht“, kommentierte Gerguri. „Es fällt schwer, heute die richtigen Worte zu finden. Wir sind unzählige Male alleine auf das Tor gelaufen und haben den Sack nicht zugemacht“, sagte Grafschaft-Trainer David Kreuzberg. Torfolge: 1:0 Leon Feldmann (6.), 1:1 Peter van Weenen (8.), 1:2 Jan Rieder (25.), 2:2, 3:2 Benjamin Brandt (31., 55.), 3:3 Eigentor Feldmann (78.), 3:4 Tim Rieder (80.).

SC Bad Bodendorf – SG Bad Breisig/Inter Sinzig 1:3 (0:1)

In Bad Bodendorf konnten die Kombinierten vom Rhein ihren ersten Ligasieg des Kalenderjahres einfahren. Die erste Führung der Gäste durch Courage Iluobe (43.) egalisierte Björn Fiege (78.), ehe ein von Damir Murselovic verwandelter Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) sowie ein weiterer Treffer von Lulzim Neziri (90.+6) den Auswärtssieg eintüteten.

„Das ist ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns endlich belohnt“, gab sich Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud erleichtert. „Von den Anteilen her war es ein Unentschieden-Spiel. Der Elfmeter war unser K.o.“, meinte Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer.

SV Remagen – SG Ettringen/St. Johann 2:1 (0:0)

Der SV Remagen hat endgültig den Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen hergestellt. Trotz Rückstandes nach einem Treffer von Leander Mombaur (51.) feierte die Mannschaft von Trainer Tarek Mazih dank gleich zwei von Mustafa Apaydin verwandelten Foulelfmetern (67., 87.) den dritten Sieg in Serie und liegt damit nur noch einen Punkt hinter dem rettenden Ufer und zwei Zähler hinter den Gästen. Bei Ettringen sah zu allem Überfluss Max Schlich in den Schlussminuten noch die Gelb-Rote Karte.

„Wir hatten sehr viele Ausfälle und haben daher tief verteidigt. Der Sieg ist sicherlich glücklich. Jetzt sind wir aber wieder voll im Rennen“, sagte Mazih. SG-Trainer Thomas Esch echauffierte sich im Nachgang über den zweiten Elfmeter. „Der zweite Elfmeter ist eine absolute Frechheit. Es gab noch nicht mal einen Kontakt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir das Spiel auf dem Silbertablett hatten und trotzdem verloren haben“, ärgerte sich Esch.

FC Plaidt – DJK Kruft/Kretz 5:1 (2:1)

Der FC Plaidt ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat dank eines am Ende deutlich Erfolges über das Schlusslicht aus Kruft Tabellenrang zwei behauptet. „Ein besonders schönes Spiel war es nicht. Es gab unzählige Unterbrechungen. Wir nehmen die drei Punkte mit und schauen nach vorne“, gab Plaidts Trainer Kai Wagner zu Protokoll. Torfolge: 1:0 Dennis Eichhorn (8.), 2:0 Lucas Christof (15.), 2:1 Marvin Rech (31.), 3:1 David Reif (61.), 4:1 David Reintges (68.), 5:1 Marcel Kreier (80.).

SG Weißenthurm – SG Eich/Nickenich/Kell 4:1 (2:0)

Die SG Weißenthurm bleibt eines der formstärksten Teams der Liga. Zum Abschluss des Spieltages gewann die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Birkner souverän gegen die SG Eich und blieb somit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Ein Doppelpack von Arden Marazyan (22., 42.), Milenko Vukmirovic (61.) und Alessandro Bechere (70.) sorgten für klare Verhältnisse. Eichs Tim Emmerich konnte im Anschluss aus elf Metern zumindest noch Ergebniskosmetik betreiben (90.+5).

„Wir sind über die gesamten 90 Minuten dominant aufgetreten. Bis auf das unnötige Gegentor war es eine rundum gute Leistung“, zeigte sich Birkner zufrieden. „Unter dem Strich ist die Niederlage verdient. Wir hatten die Möglichkeit, auf 2:1 zu verkürzen, danach ging aber nicht mehr viel“, kommentierte Eichs Trainer Jürgen Krayer.