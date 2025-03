An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A 4 hat die Reinhardt’s Elf den größten Sprung gemacht und den dritten Platz erobert. Denn an der Spitze trennten sich Rot-Weiss Koblenz II und Verfolger FC Urbar 0:0, und die SG Augst verlor beim TuS Niederberg 0:1. Das nutzte die Reinhardt’s Elf mit dem 5:0 gegen die SG Rhens/Spay.

FC Rot-Weiss Koblenz II – FC Urbar 0:0

Das torlose Unentschieden beim Favoriten hat sich der FC Urbar redlich verdient. „Wir konnten in keiner Phase das auf den Platz bringen, was unsere Mannschaft eigentlich kann. Außerdem wurden Leutrim Kabashi und Jan Henrich schmerzlich vermisst. Kabashi ist verletzt, und Henrich fehlte aus privaten Gründen“, sagte Rot-Weiss-Trainer Josef Ivanovic. In der ersten Hälfte hatten die Gäste ein Übergewicht, im zweiten Spielabschnitt waren die Rot-Weißen die aktivere Mannschaft. „Das einzig Positive war, dass der Vorsprung vor Urbar gleich geblieben ist“, meinte Ivanovic. „Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Ein Remis beim Spitzenreiter geht in Ordnung“, sagte Gökan Bigün, der Trainer des FC Urbar.

SV Reinhardt’s Elf – SG Rhens/Spay 5:0 (3:0)

Die Reinhardt’s Elf ließ nie Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Bereits zur Pause führte die Mannschaft von Spielertrainer Enrico Köppen klar mit 3:0. Die Tore erzielten Köppen (32., 45.) und Kevin Dreidoppel (38.). Die Tore nach der Pause markierten Sanedin Sahnouan (75.) und Pascal Steinbach (89.). „Zumindest wollen wir uns die Chancen auf den zweiten Platz erhalten. Da war der Sieg über Rhens schon hilfreich“, freute sich Enrico Köppen.

FC Metternich II – SG Rheindörfer 2:3 (1:1)

Einen überaus wichtigen Erfolg erreichte die SG Rheindörfer im Kampf um den Klassenverbleib in Metternich. Am Ende stand ein verdienter 3:2-Sieg der Mannschaft von Trainer Thorsten Wagner. „Unser Sieg geht in Ordnung, wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, befand Wagner. Die Tore für die Gäste schossen Nico Roth (17.), Manuel Trapp (57.) und Fabian Ahlfeld (72.). Für die Germania trafen Tim Feit (40.) und Kai-Niklas Matthes (83.). In der Schlussphase erhielt Metternichs Torhüter Marco Seyfart noch die Rote Karte wegen Meckerns. Mit zehn Spielern schaffte die Germania den Ausgleich nicht mehr.

VfR Koblenz – SG Nörtershausen/Udenhausen 2:0 (1:0)

Glatt mit 2:0 setzte sich der VfR Koblenz gegen die SG Nörtershausen/Udenhausen durch. Sehr zur Freude von Trainer Ilias Atzamidis, der mit seiner Mannschaft drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib geholt hat. Die Einheimischen waren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft. Jan Oliver Pleyer (46.) und Luca Leon Hauser (61.) waren die Torschützen für den VfR.

SC Vallendar – SV Niederwerth 0:2 (0:0)

Am Wochenende noch glanzvoll bei der SG Moseltal gewonnen – und dann das Heimspiel gegen Niederwerth 0:2 verloren. Im Derby konnte Vallendar nicht an die zuletzt gute Leistung anknüpfen und unterlag auf eigenem Platz im so prestigeträchtigen Duell. „Wir taten uns anfangs recht schwer, aber mit zunehmender Spieldauer wurden wir besser und siegten am Ende nicht unverdient“, sagte Niederwerths Trainer Julian Urbas. Jan Luca Karbaum (84., 88.) war zweifacher Torschütze.

TuS Niederberg – SG Augst 1:0 (0:0)

In Niederberg wurde die SG Augst ihrer Favoritenstellung nicht gerecht und unterlag mit 0:1. Der Schütze des goldenen Tores war Daniel Baier in der 79. Minute. „Wir wollten die schwachen Leistungen der letzten Wochen hinter uns lassen. Das ist uns eindrucksvoll gelungen. Der Sieg geht durchaus in Ordnung“, zeigte sich Niederbergs Trainer Sascha Wirtz recht angetan von der Vorstellung seiner Mannschaft.

FSV Osterspai – SG Moseltal 1:3 (0:2)

Überraschend mit 3:1 behauptete sich die SG Moseltal in Osterspai. Gut erholt von der 0:6-Schlappe gegen Vallendar präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Volker Schambach in Osterspai und setzte sich verdient durch. Bereits zur Pause führten die Gäste durch den zweifachen Torschützen Marius Haas (17., 29.) mit 2:0. Als Antony Henrykowski in der 54. Minute auf 1:2 verkürzte, kam Hoffnung im Lager der Einheimischen auf. Jedoch als Tobias Jung fünf Minuten später zum 3:1 traf, war die Partie entschieden.