Zwar musste die Reserve von Rot-Weiss Koblenz II im Spitzenspiel in Weißenthurm nach hoher Führung noch einmal zittern, am Ende aber gewann RWK – und ist nun vorn, weil die Reinhardt’s Elf in Vallendar nur 2:2 spielte.

In der Fußball-Kreisliga A 4 hat es einen Führungswechsel an der Tabellenspitze gegeben. Zudem zeigt sich die SG Rheindörfer weiter in bestechender Form.

Die SG Rheinhöhen Dahlheim bleibt zu Hause weiter eine Macht und bezwang Aufsteiger Horchheim verdient mit 4:1.