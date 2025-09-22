Zwar musste die Reserve von Rot-Weiss Koblenz II im Spitzenspiel in Weißenthurm nach hoher Führung noch einmal zittern, am Ende aber gewann RWK – und ist nun vorn, weil die Reinhardt’s Elf in Vallendar nur 2:2 spielte.
In der Fußball-Kreisliga A 4 hat es einen Führungswechsel an der Tabellenspitze gegeben. Zudem zeigt sich die SG Rheindörfer weiter in bestechender Form.SG Rheinhöhen Dahlheim – FC Horchheim 4:1 (1:0)Die SG Rheinhöhen Dahlheim bleibt zu Hause weiter eine Macht und bezwang Aufsteiger Horchheim verdient mit 4:1.