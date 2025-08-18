Neben der Reinhardt’s Elf, die schon in der vergangenen Saison oben in der Kreisliga A 4 mitspielte, mischen in der SG Weißenthurm und im BSC Güls zwei neu hinzugekommene Klubs die Liga auf.

Die Fußball-Kreisliga A 4 kann nach dem zweiten Spieltag mit Aufsteiger BSC Güls einen überraschenden Tabellenführer vorweisen. Ebenfalls noch ohne Punktverlust sind die Reinhardt’s Elf und die SG Weißenthurm/Urmitz. Die SG Spay/Rhens und der SV Niederwerth müssen sich dagegen weiter auf das erste Erfolgserlebnis und die ersten Punkte gedulden.

FC Rot-Weiss Koblenz II – SG Rheindörfer 4:1 (1:0)

In einer vorgezogenen Partie setzte sich die Koblenzer Regionalligareserve auch in der Höhe verdient gegen die SG Rheindörfer durch. FC-Coach Niklas Hunold sagte: „Das war eine klare Leistungssteigerung zur Vorwoche und eine insgesamt sehr reife Leistung.“ Tore: 1:0 Jason Horton (35.), 2:0 Marvin Sauerborn (55.), 2:1 Luca Maring (57.), 3:1 Georgios Shengeliia (71.), 4:1 Manuel Escher (88.).

SG Weißenthurm/Urmitz – SG Rheinhöhen Dahlheim 1:0 (0:0)

Die SG Weißenthurm scheint sich in der Koblenzer A-Klasse pudelwohl zu fühlen, denn nach dem Auftaktsieg beim FSV Osterspai gewann sie auch das erste Heimspiel gegen die SG Rheinhöhen Dahlheim. Milos Vukmirovic erzielte in einer kampfbetonten Partie das Tor des Abends (58.) und sorgte somit bei Trainer Patrick Birkner für Zufriedenheit: „Wir sind etwas schwerer reingekommen, haben uns dann aber steigern können. Es war dann klar, dass die Mannschaft gewinnen würde, die in Führung geht.“

SV Niederwerth – FC Germania Metternich II 2:6 (0:3)

Die Metternicher Bezirksligareserve hat die Insel gestürmt und beim SV Niederwerth einen deutlichen Auswärtssieg gelandet. Kai-Niklas Matthes (6.), Max Schmeel (16.) und Kevin Cholewa (41.) sorgten zur Pause für klare Verhältnisse, ehe Yannik Rendgen in der 52. Minute der Anschluss gelang. Mattes (60.) und Schmeel (75., 80.) schraubten das Ergebnis im Anschluss aber in die Höhe. Den 2:6-Endstand markierte Leon Hause (88.). „Das war in beiden Hälften ein sehr dominanter Auftritt. Die Mannschaft setzt die Vorgaben aktuell wirklich gut um“, lobte Metternichs Trainer Dennis Thiele.

SV Reinhardt’s Elf – TuS Niederberg 3:0 (1:0)

Die Reinhardt’s Elf kann weiter eine blütenreine Weste vorweisen und setzte sich auch gegen den TuS Niederberg durch. Kevin Dreidoppel (10.), Ricardo Weiß (55.) und Manjano Gerhatz (80.) schossen die Hausherren zu einem verdienten Heimerfolg gegen allerdings ersatzgeschwächte Gäste. Deren Trainer Sascha Wirtz meinte: „Wir wollten Enrico Köppen aus dem Spiel nehmen, was uns auch ganz gut gelungen ist, allerdings haben dann andere getroffen. Aufgrund unserer personellen Situation war einfach nicht mehr drin.“

BSC Güls – FC Horchheim 4:0 (3:0)

Der BSC Güls entschied nicht nur das Aufsteigerduell gegen den FC Horchheim deutlich für sich, sondern eroberte dadurch auch gleichzeitig die Tabellenspitze der A-Klasse. Kerim Arslan (12.), Colin Henkel (17.) und Niklas Pohl (33.) schossen den BSC in der ersten Halbzeit verdientermaßen in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgte Arslans zweiter Streich (78.) für die endgültige Entscheidung. „Die Mannschaft arbeitet derzeit sehr gut und belohnt sich dementsprechend. Wir wissen aber auch, dass wir weiter Konstanz zeigen müssen“, erklärte BSC-Coach Cihan Akkaya.

SG Bogel – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen 2:2 (0:1)

In einem zerfahrenen Duell zwischen der SG Bogel und den Gästen vom Rhein wurden nach 90 Minuten die Punkte geteilt. Dabei lagen die Gäste durch Julian Haas (30.) und einem Eigentor von William Huth (62.) zwei Mal in Führung, Bogel hatte aber durch Timo Pesch (59.) und Jannik Schmidt (73.) jeweils die richtige Antwort parat. „Tatsächlich wäre ein Sieg für uns auch des Guten zu viel gewesen, da unsere Leistung doch noch sehr fehlerbehaftet war„, zog FSV-Trainer Sebastian Weinand ein ehrliches Fazit.

SC Vallendar – SG Spay/Rhens 1:0 (0:0)

Kjell Weßler avancierte mit seinem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Mann des Tages und schoss seinen SC Vallendar zu drei wichtigen Punkten. Nach der 2:6-Auftaktniederlage bei der SG Rheinhöhen Dahlheim konnte sich der SCV rehabilitieren, die SG Spay/Rhens legte dagegen einen klassischen Fehlstart aufs Parkett, da die Mannschaft von Trainer Thomas Remark auch ihr erstes Spiel gegen den BSC Güls (2:5) in den Sand gesetzt hatte.