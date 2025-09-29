Horressen feiert Schützenfest Reife Niederahrer fertigen Westerburg II mit 7:1 ab Leon Böckling, Max Buchmayer 29.09.2025, 09:10 Uhr

i Und wieder liegt der Ball im Westerburger Tor: Allein Felix Fein (links) steuerte vier Treffer zum Niederahr Kantersieg gegen Westerburg II bei. Andreas Hergenhahn

Während die SG Unterwesterwald und die SG Guckheim knappe 2:1-Siege feierten, rappelte es in den Spielen der beiden WW-Überflieger in der Kreisliga A3 ordenlich. Sowohl der TuS Niederahr als auch die SG Horressen schenkten kräftig ein.

An der Spitze der Kreisliga A3 haben die SG Horressen gegen Verfolger SG Mühlbachtal und der TuS Niederahr im Derby gegen die SG Westerburg II ordentlich die Muskeln spielen lassen. Auch der Tabellendritte SG Guckheim hat dreifach gepunktet. Im Tabellenkeller gelang der SG Unterwesterwald der erste Sieg.







