SG Nievern/A. verliert erneut Reibels Klartext: „So reicht’s nicht für die A-Klasse“ Stefan Nink 28.09.2026, 11:20 Uhr

i Jugend trifft auf Oberliga-Erfahrung: Nieverns Simon Diel wird hier vom Engerser Gabriel Jost bedrängt. Andreas Hergenhahn

Sie hatten sich nach fünf erfolglosen Anläufen einen Dreier so sehr gewünscht. Doch daraus wurde auch gegen Mitaufsteiger FV Engers II nichts. Nach der 2:3-Heimniederlage rutscht die SG Arzbach/Nievern immer tiefer in den Schlamassel.

Nach der 2:3 (2:1)-Niederlage seiner SG Nievern/Arzbach in der Fußball-Kreisliga A4 im Duell der Aufsteiger gegen den FV Engers II redete SG-Trainer Michael Reibel nicht um den heißen Brei herum und bemühte auch nach der fünften sieglosen Partie hintereinander keine der gängigen Durchhalteparolen.







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