Sie hatten sich nach fünf erfolglosen Anläufen einen Dreier so sehr gewünscht. Doch daraus wurde auch gegen Mitaufsteiger FV Engers II nichts. Nach der 2:3-Heimniederlage rutscht die SG Arzbach/Nievern immer tiefer in den Schlamassel.
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Nach der 2:3 (2:1)-Niederlage seiner SG Nievern/Arzbach in der Fußball-Kreisliga A4 im Duell der Aufsteiger gegen den FV Engers II redete SG-Trainer Michael Reibel nicht um den heißen Brei herum und bemühte auch nach der fünften sieglosen Partie hintereinander keine der gängigen Durchhalteparolen.