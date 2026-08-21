SG Nievern spielt in Arzbach Reibel-Elf muss lernen: Weniger Spektakel tut’s auch Stefan Nink 21.08.2026, 11:36 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit erfrischender jugendlicher Unbekümmertheit stürmt die SG Nievern/Arzbach bisher durch die stark besetzte Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A. Die Chance auf ein weiteres Ausrufezeichen bietet sich am Sonntag gegen die Metternicher Zweite.

Bis dato hat sich die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A als absolute Bereicherung erwiesen. Reichlich Spektakel war angesagt beim 5:5 gegen die SG Löf und auch zuletzt beim 3:2-Erfolg in Nörtershausen. Mit stattlichen vier Zählern im Rücken kann der frech-forsche Aufsteiger aus dem Limestal selbstbewusst an seine zweite Hausaufgabe herangehen.







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