SG Nievern/A. verliert 0:5 Reibel-Elf gestattet FC Horchheim den ersten Heimsieg Stefan Nink 21.09.2026, 10:20 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Als im Abschluss zu harmlos erwies sich die SG Nievern/Arzbach beim Auswärtsspiel der Fußball-Kreisliga A4 beim FC Horchheim. Die Koblenzer fertigten den Aufsteiger mit 5:0 ab und feierten den ersten Saison-Erfolg auf heimischem Terrain.

Recht weit von Zählbarem entfernt waren die Fußballer der SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Kreisliga A bei ihrem Gastspiel beim FC Horchheim. Am Ende stand mit 5:0 (2:0) für die Schützlinge des langjährigen Niederahrers Jonas Pörtner im vierten Anlauf der erste Heimsieg der Saison zubuche, die SG hingegen kommt nach der vierten sieglosen Partie der unangenehmen Zone der Tabelle immer näher.







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