Zuletzt hatte sich die Kreisliga A2 mit einer Serie an Trainerwechseln hervorgetan, jetzt lieferte sie knappe Ergebnisse in Serie. Auch im Spitzenspiel zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und der SG Ellingen machte ein Tor den Unterschied.
Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wurden vier der sieben Partien durch ein einziges Tor entschieden – darunter neben der vorgezogenen Begegnung SSV Heimbach-Weis gegen SG DJK Neustadt-Fernthal (1:0, wir berichteten) auch das Spitzenspiel: Die SG Ellingen siegte mit 1:0 beim bisherigen Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und übernahm die Tabellenführung.