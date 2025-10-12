Wechsel an der Tabellenspitze Puderbachs Tor lässt Ellingen bei Türkiyemspor jubeln Daniel Korzilius 12.10.2025, 22:05 Uhr

i Die entscheidende Szene nimmt ihren Lauf: Ellingens Lukas Müller (in Weiß) schlägt die Flanke, die Nico Puderbach verwertet und damit im Topspiel beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach für den einzigen Treffer sorgt. Andreas Hergenhahn

Zuletzt hatte sich die Kreisliga A2 mit einer Serie an Trainerwechseln hervorgetan, jetzt lieferte sie knappe Ergebnisse in Serie. Auch im Spitzenspiel zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und der SG Ellingen machte ein Tor den Unterschied.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wurden vier der sieben Partien durch ein einziges Tor entschieden – darunter neben der vorgezogenen Begegnung SSV Heimbach-Weis gegen SG DJK Neustadt-Fernthal (1:0, wir berichteten) auch das Spitzenspiel: Die SG Ellingen siegte mit 1:0 beim bisherigen Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und übernahm die Tabellenführung.







Artikel teilen

Artikel teilen