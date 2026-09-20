Herschbach erstmals geschlagen Primus Wallmenroth schenkt Alpenrod fünf Tore ein Désirée Rumpel 20.09.2026, 23:20 Uhr

i Denis Olejnikov (weißes Trikot) und die SG Alpenrod versuchten es – die starke Wallmenrother Defensive war aber nicht zu überwinden. Kapitän Manuel Plath (links in Dunkelblau) eröffnete auf der anderen Seite des Spielfeldes in der 12. Minute den Torreigen. Wallmenroth siegte deutlich 5:0. Manfred Böhmer/balu

Die SG Herschbach/Schenkelberg musste ihre erste Saisonniederlage einstecken. Im Topspiel war die SG Neitersen das bessere Team und ist nun erster Verfolger von Wallmenroth. Viele Tore fielen in Gebhardshain und Wissen – Dank zweier Dreierpacker.

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld bleibt auch nach dem siebten Spieltag in der Kreisliga A das Maß aller Dinge und fährt erneut einen souveränen Sieg ein. Mit nur einem Punkt Rückstand lauert dahinter die SG Neitersen/Altenkirchen, die sich im Spitzenspiel bei der bislang ungeschlagenen SG Herschbach/Schenkelberg durchsetzte.







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