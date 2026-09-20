Die SG Herschbach/Schenkelberg musste ihre erste Saisonniederlage einstecken. Im Topspiel war die SG Neitersen das bessere Team und ist nun erster Verfolger von Wallmenroth. Viele Tore fielen in Gebhardshain und Wissen – Dank zweier Dreierpacker.
Lesezeit 4 Minuten
Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld bleibt auch nach dem siebten Spieltag in der Kreisliga A das Maß aller Dinge und fährt erneut einen souveränen Sieg ein. Mit nur einem Punkt Rückstand lauert dahinter die SG Neitersen/Altenkirchen, die sich im Spitzenspiel bei der bislang ungeschlagenen SG Herschbach/Schenkelberg durchsetzte.