22. Spieltag in der A2 Primus Ransbach-Baumbach steht kurz vor dem Aufstieg Daniel Korzilius 26.04.2026, 19:46 Uhr

i Der SV Roßbach/Verscheid (rote Trikots) zeigte im Spiel gegen den FV Rheinbrohl eine große Moral und machte aus einem 0:2-Pausenrückstand noch einen 3:2-Heimerfolg. Jörg Niebergall

Da die SG Ellingen nicht über ein 0:0 bei der SG Niederbreitbach hinauskam und Türkiyemspor Ransbach-Baumbach die Punkte aus der abgesetzten Partie gegen den VfL Niederbieber erhalten wird, hat sich der Primus dem Titel ein großes Stück angenähert.

Das Spitzenspiel des 22. Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 ist ausgefallen, da der Rangdritte VfL Niederbieber nicht beim Tabellenführer SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach angetreten ist. Die Punkte wird der Spitzenreiter am grünen Tisch erhalten und somit seinen Vorsprung auf die SG Ellingen, die in Niederbreitbach nicht über ein torloses Remis hinauskam, vor dem direkten Duell auf acht Zähler ausbauen.







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