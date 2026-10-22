Aufstrebender FC Kosova kommt Primus Hundsangen II setzt im Derby auf Heimstärke Horst Fechtner 22.10.2026, 13:04 Uhr

i In der Saison 2024/25 kreuzten sich die Wege der SG Hundsangen II (in Rot) und des FC Kosova Montabaur (in Weiß) gleich dreimal. Dem 5:0 in Hundsangen und dem 2:2 in Horressen folgte ein 1:0 der SG-Reserve im Entscheidungsspiel der beiden punktgleichen Teams um den Staffelsieg. Marco Rosbach

Wechselspiele an der Tabellenspitze prägten in den vergangenen Wochen das Geschehen in der Kreisliga A3. Zuletzt hat sich die SG Hundsangen II wieder nach vorne geschoben und will Platz eins verteidigen. Doch auch der Derby-Gegner strebt nach oben.

Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SG Hundsangen II und Verfolger FC Kosova Montabaur prägt den vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A3. Zudem stehen sowohl die SG Ahrbach gegen die SG Reitzenhain als auch die SG Elbert/Horbach gegen den TuS Holzhausen vor schweren Heimaufgaben.







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