Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der SG Herschbach in der Kreisliga A1. Doch am Wochenende könnte sich einiges verschieben. Auch weiter unten in der Tabelle geht es vor dem 18. Spieltag spannend zu.

Am 18. Spieltag in der Kreisliga A1 am Sonntag um 15 Uhr könnte die SG Herschbach als Spitzenreiter nach der Partie gegen die SG Hammer Land zum Nutznießer der Verfolgerduelle zwischen Rennerod und Weitefeld sowie Guckheim und Wissen II werden. In der unteren Tabellenhälfte steht die SG Lasterbach in Schönstein unter Zugzwang, Westerburg II ist in Niederdreisbach gefordert.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Hammer Land/Bruchertseifen (in Girkenroth, Hinrunde 1:2). Keine sonderlich guten Erinnerungen an das Hinspiel hat Tabellenführer SG Herschbach, denn auf dem Rasenplatz in Bruchertseifen setzte es am fünften Spieltag die erste Saisonniederlage. Seitdem kamen aus Herschbacher Sicht jedoch neun Siege, zwei Unentschieden und nur eine weitere Niederlage hinzu, sodass die Hannappel-Elf mit fünf Zählern Vorsprung an der Spitze weilt. Zur Partie gegen den Tabellenneunten sagt Hannappel: „Nach dem 2:1-Sieg in Niederfischbach ist die Begeisterung bei uns noch einmal gestiegen. Mit dieser Euphorie wollen wir den Sieg holen und am nächsten Spieltag zum Spitzenspiel nach Wissen fahren.

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain – SG Weitelfeld-Langenbach/Nauroth (Hinrunde 4:3). Mit nur einem Zähler aus den zwei Partien nach der Winterpause haben die Gastgeber mit nunmehr acht Punkten Rückstand die Tabellenspitze etwas aus den Augen verloren und haben nun mit der SG Weitefeld einen Gegner vor der Brust, der zum einen mit zwei Siegen glänzend ins Jahr 2025 gestartet ist und zum anderen vermutlich noch ein Wörtchen in Sachen Meisterschaft mitzureden hat. Zum Verfolgerduell meint Rennerods Trainer Markus Schneider: „Schon vor der Winterpause hat mich der Eindruck nicht getäuscht, dass die SG Weitefeld nach schwachem Saisonstart trotzdem noch oben angreifen wird. Wir dagegen müssen es einfach besser machen als zuletzt.“

SG Guckheim/Kölbingen – VfB Wissen II (Hinrunde 2:0). Auch in dieser Partie zwischen dem Tabellendritten SG Guckheim und dem Zweiten VfB Wissen II steht die Heimelf vor einer denkbar schweren Aufgabe, da auch die Gäste nach der Pause mit sechs Punkten stark aus den Startlöchern kamen und somit erster Verfolger hinter Tabellenführer SG Herschbach sind. Thomas Benner, Trainer der SG Guckheim würde daher den 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel „sofort unterschreiben“ und fügt zur Partie gegen die Reserve des Rheinlandligisten an: „ Gegen den VfB Wissen II, der eine gute Mischung mitbringen wird, wartet der nächste dicke Brocken auf uns. Wir wollen den heißen Tanz annehmen und können befreit aufspielen.

VfB Niederdreisbach – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (Hinrunde 1:2). Zumindest mit einem Zähler im Gepäck will die Westerburger Reserve nach der Partie auf dem Hartplatz in Niederdreisbach die Heimreise antreten, um ihren derzeitigen Acht-Punkte-Vorsprung auf die mit zwei Pleiten aus der Winterpause gestarteten Gastgeber zu wahren. Im günstigsten Falle könnte sich Westerburgs Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang mit dem fünften Auswärtssieg der laufenden Saison und einer gleichzeitigen Heimniederlage der Spfr Schönstein gegen die SG Lasterbach Neunkirchen sogar auf elf vergrößern. „Wenn wir den VfB schlagen können, dann wohl aktuell. Ich hoffe, wir nutzen die Gunst der Stunde“, so SG-Trainer Patrick Weber.

Spfr Schönstein – SG Lasterbach Neunkirchen (Hinrunde 3:2). Die SG Lasterbach rangierte vor der Winterpause mit 15 Zählern noch auf einem Abstiegsrang, legte mit zwei Siegen aber einen blitzsauberen Start hin und kletterte immerhin bis auf Rang zehn nach oben. Dagegen stottert der Motor aufseiten der der Spfr Schönstein noch erheblich, und deren zwei Niederlagen ließen die „Hartplatz-Spezialisten“ auf den ersten Abstiegsplatz abrutschen. Auch die Heimdominanz vergangener Jahre ging den Platzherren mehr und mehr abhanden, sodass zumindest eine Punkteteilung für die Elf von SG-Spielertrainer Christian Mehr drin sein sollte. Zum Kellerduell sagt Mehr: „Wir wollen weiter an unserer Serie schrauben und weiter Punkte sammeln.“