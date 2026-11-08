In der Fußball-Kreisliga A2 bleibt fast alles beim Alten. Das Spitzenduo marschiert weiter und weist dabei nahezu identische Spielverläufe auf. Im Tabellenkeller feierte die SG Puderbach einen wichtigen Auswärtssieg, der sie klettern lässt.
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Die SG Ellingen und die SG Weißenthurm marschieren in der Fußball-Kreisliga A2 weiter im Gleichschritt vorneweg, mussten am 14. Spieltag bei ihren 4:3-Auswärtssiegen aber beide noch einmal zittern trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung. Der höchste Sieg gelang dem SSV Heimbach-Weis mit dem 8:1 bei der SG Neuwied.