Spitzenduo im Gleichschritt Positiv gestimmte SG Neuwied bricht nach dem 0:2 ein Moritz Hannappel 08.11.2026, 20:37 Uhr

i Während die Spieler des SSV Heimbach-Weis (weiße Trikots) über das zwischenzeitliche 0:4 jubeln, bleibt Christophe Bokumabi (vorne mit der Nummer 18), der Spielertrainer der SG Neuwied, fragend zurück. Bis zum 0:2 sah er seine Aufsteiger noch gut dabei. Am Ende wurde es mit 1:8 deutlich. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A2 bleibt fast alles beim Alten. Das Spitzenduo marschiert weiter und weist dabei nahezu identische Spielverläufe auf. Im Tabellenkeller feierte die SG Puderbach einen wichtigen Auswärtssieg, der sie klettern lässt.

Die SG Ellingen und die SG Weißenthurm marschieren in der Fußball-Kreisliga A2 weiter im Gleichschritt vorneweg, mussten am 14. Spieltag bei ihren 4:3-Auswärtssiegen aber beide noch einmal zittern trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung. Der höchste Sieg gelang dem SSV Heimbach-Weis mit dem 8:1 bei der SG Neuwied.







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