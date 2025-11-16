Kreisliga A1: 15. Spieltag Pörtners Dreierpack lässt Alpenrod in Schönstein jubeln Jens Kötting 16.11.2025, 20:57 Uhr

i Alle Augen auf den Ball: Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Grau) gewann im Duell der Bezirksliga-Absteiger verdient mit 3:0 gegen die SG Neitersen/Altenkirchen. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga A1 bleibt die SG Weitefeld nach dem Sieg beim SV Adler Niederfischbach vorerst Tabellenführer. Die SG Rennerod kann durch einen Sieg im Nachholspiel nächste Woche noch vorbei ziehen und auf Rang eins überwintern.

In der Fußball-Kreisliga A1 war der 15. Spieltag der Letzte vor der anstehenden Winterpause. Einzig zwei Nachholspiele stehen kommendes Wochenende noch auf dem Programm, nach denen die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut mit einem Sieg beim VfB Wissen II auf dem ersten Platz überwintern könnte.







Artikel teilen

Artikel teilen