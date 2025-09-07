Im COC-Derby der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 trennten sich Mont Royal und Zell 1:1. Bremm dagegen kam in Wittlich unter die Räder.

SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Pünderich/Reil/Burg – SG Zell/Bullay/Alf 1:1 (1:0). Der erste Punkt ist für die Gastgeber um Coach Johannes Röhl. Es war ein verdienter Punkt, es hätten auch gut und gerne drei werden können. Das lag zum einen an den aggressiv auftretenden Mont Royalern, aber auch an Zellern, die nicht so recht ins Spiel fanden auf dem Rasen in Enkirch. Sascha Schmitz der Zeller Trainer, sagte: „Ich bin unzufrieden, das einzig Positive ist der Punkt. Wir haben 80 Minuten verschlafen, ich glaube, dass es daran lag, dass wir platt vom Pokalspiel waren.“ Diese Partie hatten die Zeller am Mittwoch gegen das A-Staffel-6-Top-Team Blankenrath 1:0 gewonnen. „Wir haben Mont Royal nicht unterschätzt, ich habe die Jungs auch heiß gemacht, aber irgendwie waren sie platt“, sagte Schmitz. So stehen für die Gäste nun sieben Punkte zu Buche, neun war eigentlich das Ziel. Davon sind die Hausherren noch eine Ecke entfernt, aber der Anfang ist gemacht. Röhl sah die 90 Minuten so: „Es war mehr drin, das stimmt. In der ersten Hälfte hätten wir durch ein, zwei Standards nachlegen können. In der zweiten Halbzeit haben wir uns bisschen hinten reingestellt, das hätten wir gar nicht gebraucht, Zell konnte so besser pressen. Allerdings hatten wir drei, vier Chancen, um zum 2:0 nachzulegen.“

Tore: 1:0 Simon Stuhler (32.), 1:1 Jonas Münster (82.).

SV Wittlich – SG Bremm 5:0 (2:0). Auf dem Papier war es ein Spitzenspiel, auf dem brütend heißen Kunstrasen konnten die Bremmer diesem Attribut nicht gerecht werden, da ihnen doch der eine oder andere Akteur fehlte. Zum Beispiel Torwart Florian Bauer aus beruflichen Gründen. Ober der ehemalige Karbacher Oberliga-Keeper etwas an der Höhe hätte ändern können, schätzte sein Trainer Jan Braun so ein: „Tendenziell nicht.“ Denn die Abschlüsse der Wittlicher, die das Feld mit 13 Punkten aus 5 Spielen anführen, haben eine hohe Abschlussqualität in ihren Reihen. Zum Beispiel – oder hauptsächlich – Michael Schroeder. Der 21-jährige Angreifer kam von Rheinlandligist FC Bitburg nach Wittlich, im Verbandsoberhaus gelangen Schroeder in 23 Einsätzen vergangene Saison drei Tore, genauso viele wie gegen Bremm in einem Spiel. Bei acht Treffern steht er nun insgesamt. Einen Treffer, seinen ersten in dieser Saison, steuerte auch der ehemalige Reiler und Zeller Stefan Caspari bei. Alles in allem war es eine klare Angelegenheit, wie Braun, dessen Elf bei neun Punkten bleibt, fand: „Es fing bei uns schon schlecht an mit der Trainingsverletzung von Rico Fuhrmann am Freitag, er musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Mit dem ausgedünnten Kader sind wir dann am Ende ausgekontert worden.“ Zu Schroeder sagte Braun: „Richtig gut, klar im Kopf, einer der besten in der A-Klasse.“

Tore: 1:0 Michael Schroeder (34.), 2:0 Stefan Caspari (41.), 3:0 Schroeder (61.), 4:0 Thomas Beck (70.), 5:0 Schroeder (77.).