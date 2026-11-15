FC baut Führung aus
Plaidts Torhüter pariert hinten und trifft vorn zweimal
Laufduell um den Ball zwischen Heimersheims Jan Rieder (rechts) und Ettringens Kapitän Max Schlich (in Schwarz) – wer hier als S
Laufduell um den Ball zwischen Heimersheims Jan Rieder (rechts) und Ettringens Kapitän Max Schlich (in Schwarz) – wer hier als Sieger hervorgeht, ist nicht bekannt, das Kreisliga-A-Duell aber gewann Ettringen mit 5:3.
Martin Gausmann

Kreisliga A: Spannende Partien und Überraschungen vor der Winterpause. Primus FC Plaidt triumphiert dank Keeper Schamber, der gleich zweimal trifft. Karten-Flut bei Bad Bodendorf. 

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Der 15. und somit letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 vor der Winterpause stand ganz im Zeichen der Torhüter. Bei gleich zwei Partien mussten Feldspieler im Laufe des Spiels in den Kasten. Beim Spitzenspiel zwischen der SG Ahrtal und dem FC Plaidt avancierte Gästekeeper Maurice Schamber mit zwei verwandelten Foulelfmetern sogar zum Matchwinner.
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