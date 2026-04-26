ABC-Reserve ist jetzt vorn
Plaidt und Maifeld kassieren überraschende Niederlagen
Heimersheims Florian Schäfer (weißes Trikot, Nummer 20) hat abgezogen, und der Ball geht an Freund und Feind vorbei ins Tor zur
Heimersheims Florian Schäfer (weißes Trikot, Nummer 20) hat abgezogen, und der Ball geht an Freund und Feind vorbei ins Tor zur 2:1-Führung der SG Landskrone. Am Ende erkämpfte sich die abstiegsgefährdete DJK Plaidt ein 3:3-Unentschieden.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 stürmt die Reserve des Ahrweiler BC an die Spitze, während der FC Plaidt überraschend verliert. Masburgs Torwart wird zum Helden im Abstiegskampf. Spannende Wenden und unerwartete Siege prägen den Spieltag.

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Die Fußball-Kreisliga A 5 hat einen neuen Tabellenführer. Die Reserve des Ahrweiler BC, die bereits unter der Woche gewonnen hatte, profitierte von der Niederlage des FC Plaidt. Der Dritte im Bunde im Kampf um die Meisterschaft, die SG Maifeld-Elztal, patzte ebenfalls.

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