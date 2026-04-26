In der Fußball-Kreisliga A 5 stürmt die Reserve des Ahrweiler BC an die Spitze, während der FC Plaidt überraschend verliert. Masburgs Torwart wird zum Helden im Abstiegskampf. Spannende Wenden und unerwartete Siege prägen den Spieltag.
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Die Fußball-Kreisliga A 5 hat einen neuen Tabellenführer. Die Reserve des Ahrweiler BC, die bereits unter der Woche gewonnen hatte, profitierte von der Niederlage des FC Plaidt. Der Dritte im Bunde im Kampf um die Meisterschaft, die SG Maifeld-Elztal, patzte ebenfalls.