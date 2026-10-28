Grobes Foul von Marc Robrecht Plaidt und Heimersheim: Rote Karten sind kein Nachteil Jan Müller 28.10.2026, 16:49 Uhr

i Hierfür gibt’s keine Rote Karte: Heimersheims Jan Rieder (am Boden) mit fairer Grätsche gegen den Grafschafter Max Hoppe – die SG Landskrone sah in dem Spiel zwar einmal Rot, gewann aber trotzdem mit 3:1 Martin Gausmann

Eine Rote Karte ist nicht immer ein Drama. Bei der DJK Plaidt nicht, die im Derby gegen den FC erst in Unterzahl spielen musste, als sie schon 1:4 zurücklag. Und auch Heimersheim hat die Rote Karte beim 3:1-Sieg über die Grafschaft nicht geschadet.

Platzverweise im Fußball können sowohl Fluch als auch manches Mal ein Segen sein. In der Fußball-Kreisliga A 5 mussten sowohl die DJK Plaidt als auch die SG Landskrone Heimersheim aufgrund von Roten Karten ab der 67. Minute in Unterzahl agieren, der Ausgang der Partien hätte aber unterschiedlicher nicht sein können.







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