Eine Rote Karte ist nicht immer ein Drama. Bei der DJK Plaidt nicht, die im Derby gegen den FC erst in Unterzahl spielen musste, als sie schon 1:4 zurücklag. Und auch Heimersheim hat die Rote Karte beim 3:1-Sieg über die Grafschaft nicht geschadet.
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Platzverweise im Fußball können sowohl Fluch als auch manches Mal ein Segen sein. In der Fußball-Kreisliga A 5 mussten sowohl die DJK Plaidt als auch die SG Landskrone Heimersheim aufgrund von Roten Karten ab der 67. Minute in Unterzahl agieren, der Ausgang der Partien hätte aber unterschiedlicher nicht sein können.